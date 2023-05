Começam audiências sobre bens de Gugu; entenda a disputa

Um importante capítulo sobre o destino da herança do apresentador Gugu Liberato se inicia nesta segunda (22), em São Paulo, com as audiências sobre a busca de reconhecimento de Rose di Matteo, mãe dos filhos do apresentador. Ela quer assegurar que a justiça valide sua união com Gugu para garantir o direito de disputar a herança com os filhos.

Hoje, a família do apresentador se divide em duas: os que apoiam Rose, as filhas gêmeas Sofia e Marina Liberato; e os que apoiam que a divisão da herança não a inclua. Neste lado estão o filho mais velho, João Augusto Liberato, e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, nomeada inventariante do espólio.

Os bens do apresentador são estimados em mais de R$ 1 bilhão e são alvos de disputa na Justiça desde a morte de Gugu no final de 2019. No testamento do apresentador, a divisão do espólio foi feita da seguinte forma: 75% dos bens divididos entre os três filhos legítimos, e os 25% restantes para os cinco sobrinhos do apresentador.

No lado que se opõe a Rose está a versão que diz que ela e Gugu apenas tiveram os três filhos e nunca desenvolveram um relacionamento. Em 2021, as filhas gêmeas Sofia e Marina, foram emancipadas pela Justiça e passaram a apoiar a mãe na causa.

Além de Rose, o cozinheiro Thiago Salvático também buscava o reconhecimento de uma união estável com Gugu Liberato. No entanto, o pedido foi negado pela Justiça no início deste ano. Desde então, Salvático afirma que tentará provar seu relacionamento com o apresentador.

Além de tudo isso, segundo o colunista Léo Dias, um homem teria entrado na Justiça buscando ser reconhecido como filho de Gugu Liberato. Ricardo Rocha, um comerciante de São Paulo, busca ser reconhecido como filho do falecido apresentador. Segundo Dias, a mãe do comerciante teria tido um relacionamento casual com o apresentador na década de 70 e teria ficado grávida.