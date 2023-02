Começou! Blocos de fanfarra animam última noite de pré-carnaval na Barra

Dizem que o carnaval só começa na quinta-feira (16), com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, mas quem está no circuito Sérgio Bezerra (do Farol da Barra até o Morro do Cristo), hoje, já encontrou bloquinhos, fanfarras, foliões fantasiados, confetes, serpentinas e muito gliter. Mais tarde o tradicional bloco Habeas Copos anima a multidão. O clima geral é de ansiedade para o início da folia.

O aposentado Admilson Pereira, 69 anos, mora em Aracajú (SE) e contou, enquanto dançava um frevo, que está contando as horas para o início da folia.

"Eu adoro o carnaval. Já perdi as contas de quantas vezes participei. Foram dois anos sem festa, então, não vejo a hora de começar. Vou aproveitar até a terça-feira, todos os dias", garantiu.

A programação da festa está atrasada, e uma das esperas mais aguardadas é pelo Habeas Copos, bloquinho de fanfarra que deu início as comemorações na quarta-feira que antecede a folia. Este ano, 18 atrações animam a véspera do carnaval. Mais cedo, baianas fizeram uma homenagem a cantora Gal Costa, ao pacifista Gandhi e em favor da democracia.

