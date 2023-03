Comédia 'Fanta & Pandora' retorna, com desconto de 40% para Clube CORREIO

A Cia Baiana de Patifaria lança temporada 2023 com o humor garantido em Fanta e Pandora - Uma Folia de Verão, espetáculo que reúne personagens do sucesso A Bofetada, além de algumas surpresas que podem surgir.

Com as duas professoras, Fanta Maria e Pandora Luzia (personagens de grande sucesso em A Bofetada), interpretadas pelos atores Rodrigo Villa e Lelo Filho (que também assina a direção do espetáculo) entram em cena também: Araci, Paloma e Marivaldo, personagens interpretados respectivamente pelos atores Marcos Barretto, Maurício Martins e Alexandre Moreira. Mas os "patifes", cuja marca registrada é o improviso, prometem surpresas e avisam: "Que a plateia não se surpreenda se outros e inusitados personagens invadirem o palco também".

A temporada de 2023 tem uma importância especial pois celebra os 35 anos desses personagens que estrearam em 1988.

Sobre Fanta & Pandora

Com texto escrito pelos paulistas Miguel Magno e Ricardo de Almeida, o esquete que originalmente durava 30 minutos quando estreou em 1988 em A Bofetada, acabou por se tornar um espetáculo independente da montagem original e isso muito se deve à capacidade de improviso dos atores que, em mais de três décadas, foram criando tamanha empatia e sucesso com o público, ao apresentar uma enlouquecida dupla de professoras universitárias que adentram o teatro transformando a plateia numa sala de aula e criando uma total interatividade com os "alunos".

Fanta Maria, interpretada por Lelo Filho desde a estreia há 35 anos, já dividiu a cena com Pandora Luzia que já teve interpretações dos atores Frank Menezes, Jarbas Oliver, Diogo Lopes Filho e, atualmente é vivida pelo ator Rodrigo Villa.

As professoras de filodramaturgia Fanta Maria e neuroprototragédia Pandora Luzia improvisam exercícios, aquecimento corporal e chamam “voluntários” ao palco para a demonstração dos fonemas ensinados. As hilárias professoras têm duas assistentes, Paloma e Palomita (personagens dos atores Maurício Martins e Marcos Barretto), tambémmuito divertidas.

Na abertura do espetáculo, a plateia se diverte com o ‘Cabaré da Araci’ (personagem do ator Marcos Barretto), que após fugir de um circo, acaba adentrando o teatro e interagindo com o público, transformando sua fuga em verdadeiros números de cabaré com muita música e coreografias, até ser encontrada pelo dono do circo Marivaldo (personagem do ator Alexandre Moreira)..

Transformar o cotidiano em humor rendeu à Companhia Baiana de Patifaria um vocabulário recheado de expressões populares que, pelo efeito hilariante provocado em cena, acabam adotadas também pelo público como o "Ô xente!"; "Adorei milhões", "rebobine", "cadê meus botões?" e o famoso "é a minha cara", dentre outros.

SERVIÇO

Fanta & Pandora

Local: Teatro Módulo

Data: a partir de 18 de março, 20h

Preço: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

Cliente Clube CORREIO: R$ 30 (inteira) - 40% de desconto