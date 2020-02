Comédia francesa Quem me Ama Me Segue aborda romance e aposentadoria

Na comédia francesa Quem me Ama Me Segue, Gilbert (Daniel Auteuil) e Simone (Catherine Frot) são um casal de aposentados numa aldeia no sul da França. A partida do vizinho Étienne - amante de Simone -, a falta de dinheiro e o fato de seu marido ser rabugento o tempo todo levam Simone a simplesmente ir embora. Mas Gilbert fica desorientado e decide reconquistar seu amor a qualquer custo.

O diretor José Alcala, que havia realizado apenas dois filmes anteriormente - o drama Alex (2005) e o thriller Coup d'éclat (2011) -, arrisca-se agora em um novo gênero e, para protagonizar o longa, convocou Daniel Auteuil, uma das maiores estrelas do cinema francês contemporâneo.

Uma curiosidade: Alcala conta que a ideia do filme surgiu depois que começou a observar a vida de seus vizinhos numa vila do sul da França. “Há um posto de serviço fechado há muito tempo e, logo atrás, uma casa que sempre está à venda. Pertence a aposentados, pessoas simples que tentaram de tudo para melhorar sua aposentadoria. A ideia do filme começou a partir daí: falar sobre as pessoas que têm aposentadoria insuficiente para se sustentar, mas que não perderam o desejo de viver”.

Confira o trailer do filme: