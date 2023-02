Comédia questiona quem é você na fila do pão

Acabou o carnaval, hora de voltar à vida “quase normal” que levamos. E nada melhor para começar este novo momento do ano do que refletir sobre quem somos. Para isso, não é preciso ficar angustiado, nem pagar psicanalista, basta ir assistir a comédia Quem É Você na Fila do Pão?, que faz suas últimas apresentações de sexta (24) a domingo (26), sempre a partir das 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

No espetáculo solo, o ator Adriano Lima dá vida a Maria do Perpétuo Socorro, mulher que durante o confinamento imposto pela pandemia, sozinha dentro de seu apartamento, ao mesmo tempo em que vive momentos de puro desvario, vive também momentos da mais pura lucidez. Como é irreverente e sem papas na língua vai descobrindo e apontando quem é quem, através de questionamentos muito sugestivos. Maria do Perpétuo Socorro cria até um jogo que mede o “quão baiano você é?” testando o conhecimento do público sobre as gírias regionais e os clássicos da Axé Music.

A peça não é só uma comemoração aos 30 anos de carreira do artista, mas também uma celebração à vida, já que o ator, após uma grave internação por conta da covid-19, voltou à cena com um espetáculo divertido, satírico e cheio de referências a seus personagens antigos, como a Minerva, de Graxeira, Graças a Deus, e a Wanda, de Hoje Eu Não Tô Boa. Nesta temporada de verão de Quem É Você na Fila do Pão? Maria do Perpétuo Socorro finalmente sai do confinamento, faz suas primeiras saídas e se joga no carnaval.

Serviço: Quem é Você na Fila do Pão? | de sexta (24) a domingo (26), às 20h | Teatro Sesi Rio Vermelho | Ingressos: R$ 30 / R$ 15, à venda no local e no Sympla