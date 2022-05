Comédia Vale Night chega o Star+ nesta sexta (20)

Após estrear nos cinemas, a comédia nacional “Vale Night” chega com exclusividade ao catálogo do Star+ nesta sexta-feira (20). O longa dirigido por Luís Pinheiro é estrelado por Linn da Quebrada, Pedro Ottoni, Gabriela Dias, Yuri Marçal e Jonathan Haagensen.

Na trama, Vini (Pedro Ottoni) resolve dar uma volta com seu filho após a mãe, Daiana (Gabriela Dias), cansada das responsabilidades da maternidade, decidir deixar a criança aos cuidados do pai e pegar um "Vale Night" para sair com suas amigas. Os problemas começam a aparecer quando Vini se dá conta de que perdeu seu filho em meio a uma saída e começa uma caçada cheia de situações inusitadas pela comunidade em que vive em busca da criança antes que Daiana volte e perceba que algo está errado.

O filme, produzido pela Querosene Filmes e distribuído pela Buena Vista International, conta também com nomes como Maíra Azevedo (Tia Má), Neusa Borges, Sol Menezes, Lenita Oliver, Brenda Ligia, Geraldo Mario, Natallia Rodrigues, Iara Jamra e Digão Ribeiro no elenco.

Veja o trailer de Vale Night: