Comemorações ao 7 de setembro alteram trânsito no Centro de Salvador

As comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil em Salvador vão resultar em alterações no trânsito na região do Centro da cidade entre os dias 5 a 7 de setembro. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai reforçar a atuação no local para promover o ordenamento do tráfego de veículos e a segurança viária dos transeuntes.

As mudanças começaram pelo Largo do Campo Grande já na segunda-feira (5), devido ao ensaio do tradicional desfile cívico. Das 20h às 23h59 haverá proibição da circulação e estacionamento de veículos na Avenida Sete de Setembro, no Largo do Campo Grande, no trecho compreendido entre a Rua Banco dos Ingleses e o acesso ao Corredor da Vitória. Das 21h às 23h59, o tráfego de veículos oriundos do Vale do Canela e Corredor da Vitória, no Largo do Campo Grande, será desviado, para a Rua Araújo Pinho, Rua Doutor Augusto Viana e Rua João das Botas.

Neste mesmo horário haverá uma inversão do sentido de tráfego de veículos no Largo do Campo Grande, na via que margeia a Praça Dois de Julho, a via principal em frente ao Teatro Castro Alves. Também das 21h às 23h59 o sentido do tráfego de veículos será duplo no Largo do Campo Grande, no trecho entre o Centro de Referência para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e o Módulo Policial. Por último, haverá a proibição do estacionamento de veículos, das 17h às 23h59, no Largo do Campo Grande, lado direito da via que margeia a Praça 2 de Julho (trecho entre a lateral do Wish Hotel da Bahia e a Rua Forte de São Pedro).

Para a realização do desfile cívico, a partir da meia-noite da quarta-feira (7) haverá a proibição do estacionamento de veículos nas seguintes vias: Avenida Euclydes da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Rua Tenente Pires Ferreira (trecho entre a Rua Raul Drumond e a Rua Presidente Kennedy), Avenida Sete de Setembro (Ladeira da Barra / Largo da Vitória/ Corredor da Vitória / Largo do Campo Grande / Passeio Público / Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento),Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua da Ajuda, Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Conceição da Praia, Rua Carlos Gomes, Rua Forte de São Pedro, Rua Banco dos Ingleses, Rua Baronesa de Sauipe (lado direito), Rua Direita da Piedade (trecho compreendido entre a Rua Clóvis Spínola e a Rua Politeama de Baixo) e Largo dos Aflitos.

A passagem do desfile cívico vai interditar a circulação de veículos, a partir das 5h da quarta-feira (7), nas seguintes vias: Avenida Euclides da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Avenida Sete de Setembro (Ladeira da Barra: sentido Bairro-Centro / Largo da Vitória / Corredor da Vitória / Largo do Campo Grande / Passeio Público / Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), Rua do Paraíso (trecho compreendido ente a Av. Sete de Setembro e a Rua Professor Américo Simas), Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua da Ajuda, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Conceição da Praia, Rua Carlos Gomes, Rua Forte de São Pedro, Rua Clovis Spínola e Largo dos Aflitos.

Com a interdição, os veículos com destino às proximidades do Centro da Cidade, deverão utilizar as seguintes avenidas: Lafayette Coutinho (Contorno), Vale dos Barris e Doutor José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros). Os veículos provenientes da Avenida Princesa Leopoldina, com destino ao bairro da Graça terão como opção de tráfego a Avenida Reitor Miguel Calmon / Vale do Canela.

Ainda no dia 7, a partir das 5h, haverá inversão do sentido de tráfego de veículos nas seguintes vias: na Rua Gamboa de Cima (trecho entre a lateral do Quartel da PM até o imóvel de nº 57) e na Rua Presidente Kennedy.

Zona Azul – Devido às limitações de acesso de veículos na região do Largo do Campo Grande, os condutores terão como opção o estacionamento Zona Azul no São Raimundo. Neste ano não serão disponibilizadas vagas na antiga área da Barroquinha.

Acesso – Os veículos destinados aos serviços públicos (operação de Trânsito e Transporte, Guarda Civil Municipal, bombeiros, ambulâncias e polícias), além de prioridade, gozarão de livre trânsito e estacionamento, quando devidamente identificados e estiverem em serviço. Os veículos não relacionados só terão acesso ao sítio das festividades mediante apresentação de credencial (Trânsito Livre) fornecida pela Transalvador.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas fica assegurado mediante comprovação de endereço. O tráfego voltará à normalidade tão logo as vias sejam limpas pelo órgão responsável.

Barreiras – Nesta terça (6) e quarta-feira (7), com a realização do cortejo de celebração da independência, algumas vias terão seus acessos bloqueados por cerca de 50 barreiras fixas e móveis.

As barreiras fixas (BF) serão instaladas a partir das 19h da terça-feira (6), nas seguintes vias:

BF01-Ladeira da Praça/ Rua do Saldanha (sentido Sefaz);

BF 02-Rua Chile / Rua Pau da Bandeira;

BF03-Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;

BF 04 -Rua das Vassouras / Rua da Ajuda;

BF05-Rua do Sodré / Ladeira da Montanha;

BF06-Rua Carlos Gomes / Rua de Acesso ao Largo 2 de Julho (atrás do Procon);

BF 07-Rua Carlos Gomes / Rua da Faísca;

BF 08-Rua Carlos Gomes / Rua Pedro Autran;

BF 09-Avenida Sete de Setembro / Travessa Jonathas Abbott;

BF 10-Avenida Sete de Setembro / Rua Horácio César;

BF11-Rua Banco dos Ingleses (Faixa à esquerda da via);

BF12-Rua Clóvis Spínola / Av. Sete de Setembro;

BF 13-Avenida Joana Angélica / Praça da Piedade;

BF 14-Avenida Sete de Setembro / Rua do Paraíso;

BF 15-Avenida Sete de Setembro / Largo de São Bento.

A partir das 5h do quarta-feira (7), as barreiras móveis (BM) serão instaladas da seguinte forma:

BM 01-Ladeira da Praça / Viaduto José Gonçalves;

BM 02-Rua Chile / Rua do Tesouro;

BM 03-Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martin;

BM 04-Rua Pinto Martins / Ladeira da Montanha;

BM 05-Ladeira da Montanha / Praça Castro Alves;

BM06-Rua Carlos Gomes / Rua Tuiuti;

BM 07-Ladeira Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

BM 08-Rua Carlos Gomes / Avenida Sete de Setembro (Casa de Itália);

BM 09-Rua Banco dos Ingleses / Rua Gamboa de Cima;

BM10-Rua Politeama de Baixo / Rua Forte de São Pedro

BM 11 -Rua Politeama de Baixo / Rua Direita da Piedade;

BM 12-Viaduto Menininha do Gantois acesso Campo Grande;

BM 13-Largo do Campo Grande / Acesso Vale do Canela;

BM 14-Largo do Campo Grande / Rua Araújo Pinho;

BM 15-Rua João das Botas / Avenida Leovigildo Filgueiras;

BM 16-Rua Comendador José Alves Ferreira / Avenida Leovigildo Filgueiras

BM 17-Rua Padre Domingos de Brito (acesso ao Garcia);

BM 18-Avenida Sete de Setembro (Largo da Vitória);

BM 19-Rua Tenente Pires Ferreira/ Avenida Sete de Setembro;

BM 20 -Rua Presidente Kennedy / Avenida Sete de Setembro;

BM 21 -Rua Raul Drumond / Avenida Sete de Setembro;

BM 22-Avenida Sete de Setembro (Porto da Barra);

BM 23-Rua da Graça / Rua Engenheiro Souza Lima;

BM 24-Rua da Graça / Rua Teixeira Leal/ Rua Flórida;

BM 25-Rua da Graça / Rua Oito de Dezembro;

BM 26-Largo da Graça /Avenida Princesa Leopoldina;

BM 27-Avenida Princesa Leopoldina (acesso Vale do Canela);

BM 28-Avenida Euclydes da Cunha / Rua Amélia Rodrigues;

BM 29-Avenida Euclydes da Cunha / Rua Comendador Horácio Urpia Júnior;

BM 30-Avenida Vale dos Barris / Rua Clóvis Spínola;

BM 31-Rua Direita da Piedade / Praça da Piedade;

BM 32-Rua Professor Américo Simas/Rua Paraíso;

BM 33-Largo dos Aflitos / Rua Carlos Gomes;

BM 34-Avenida Sete de Setembro/ Rua Politeama.