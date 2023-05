Comemorando 40 anos de carreira, Zé Lezin faz show com desconto especial para assinantes CORREIO

O humorista Zé Lezin volta à Bahia nos dias 19, 20 e 21 de maio, para comemorar os 40 anos de carreira com um novo show, intitulado "‘O Matuto Moderno".

No dia 19, ele vai subir ao palco do Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Nos outros dois dias, ele se apresentará no Teatro Jorge Amado, na capital baiana.

No novo show, além de histórias e causos de sua longa caminhada de sucesso por todo o país, ele vai reeditar piadas que o consagraram ao longo da carreira e contar outras, criadas ao longo da pandemia da Covid-19, sempre com bom humor e leveza.

Nas duas cidades, os ingressos custam R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Para comprar ingressos para as apresentações de Salvador, clique aqui; para comprar ingressos para a apresentação no interior, clique aqui . As vendas físicas são feitas nas bilheterias dos dois espaços culturais. Assinantes CORREIO têm 40% de desconto na inteira e pagam R$60.

Os espetáculos duram em média, uma hora, e a classificação é 15 anos. Em Feira, a apresentação será às 20h. Em Salvador, será às 20h no dia 20 e às 19h no dia seguinte.