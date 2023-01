Comentarista da Globo é pedida em casamento no Sambódromo

Após fazer a cobertura da Copa do Mundo do Catar ao lado de Galvão Bueno, a comentarista Ana Thais Matos foi pedida em casamento pelo namorado, Rafael Falanga, empresário e presidente da escola de samba Mocidade Unida da Mooca.

Na legenda, ela escreveu que estava emocionada com o pedido em um lugar surpreendente e pelo amor da vida dela. "Sem condições de falar qualquer coisa, mas fui pedida em casamento no Anhembi no arranque do ensaio técnico, no aniversário do meu amor, meu parceiro e no aniversário de São Paulo. Te amo, @rafaelfalanga".

Durante a Copa, a comentarista foi elogiada pelos internautas e diversos seguidores comentaram sobre a falta de espaço que ela tinha para fazer os comentários sobre os jogos do Brasil. Além disso, internautas frisaram que Galvão Bueno não dava tanta importância à jornalista durante as transmissões e acabou virando um debate na web.