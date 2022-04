Comentarista da Globo já mandou nudes para a família por engano

Imagine, ao tentar enviar nudes, você errar o destinatário e acabar mandando as fotos para a pessoa errada. Tenso, certo? Mas e se as imagens acabarem indo para o grupo da família - e o pior, em uma época em que ainda não era possível apagar as mensagens no Whatsapp?! Foi o que aconteceu com Fernanda Colombo.

O episódio, que deixaria qualquer um sem graça, foi revelado pela comentarista de arbitragem do Grupo Globo durante o programa Que História é Essa, Porchat?, do canal GNT. Bem-humorada, ela contou que a ideia inicial era mandar as fotos íntimas para um novo namorado, mas o plano não deu muito certo.

"Comecei um namoro naquela empolgação, só que tinha uma distância. Eu viajava muito porque era árbitra assistente, então viajava direto. Até que um dia veio aquela pergunta: 'manda um nude'?", disse.

"E eu pensei: 'mas eu sou toda certinha, não vou fazer isso'. Aí o diabinho: 'faz, faz o nude!'. E eu falei: 'mas eu não vou fazer uma coisa normal, se é pra fazer, vamos fazer direito'. Eu estava viajando, aí deu um tempinho para sair e eu comprei uns brilhos, aquele adesivinho de colar no cachorro... Cachorrona, né?", brincou Fernanda.

"Comprei tudo isso, vou virar Globeleza. Comecei a colar tudo, me enchi de purpurina. Aí no quarto de hotel, fiz umas fotos, e mandei. Isso eu já tinha feito o jogo e estava voltando pra casa. E ele: 'uau, manda mais!'", seguiu.

Até então, estava tudo certo. Até que ela se atrapalhou, e mandou mais fotos... Só que errou o destinatário, e as imagens foram parar no grupo da família.

"Naquela época só podia mandar [fotos] de dez em dez. E não podia apagar, não tinha esses recursos. Não dava para fazer nada, era um WhatsApp raiz. Aí comecei a mandar de dez em dez fotos, conversando com as pessoas, entrando no ônibus...", falou.

"E aí, de repente, mandei dez, e quando olho, o grupo da minha família. Dez fotos e aquele desespero para tentar tirar internet, e não consegui. Já tinham ido as dez fotos. E minha família é muito grande. Era um grupo recheado".

Segundo Fernanda, não era possível dizer, com certeza, que era ela nas imagens. Por isso, um dos parentes presentes no grupo 'sugeriu' que a pessoa nas fotos era um fake. A ex-árbitra aproveitou a deixa, e não negou.

"Mas graças a Deus foram fotos de frente no espelho. Eu estava toda Globeleza. 'O que faço agora?'. Aí uma pessoa gente boa da minha família botou lá: 'Certeza que é fake'. 'É fake com certeza'. E aí, no outro dia, aquele 'bom dia' no grupo. E a família não acreditou...".

Fernanda, porém, admite: ao revelar a história, todos saberão que era ela, sim, nas fotos. "Agora eles têm certeza do que aconteceu. Eu não cheguei a conversar... Primeiro encontro de família fui vestida daqui até aqui...", complementou, arrancando risos dos convidados e da plateia do programa.