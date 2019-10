Comentarista é demitido por afirmar que 'mulher deve tomar conta da casa'

O comentarista Daniel Campelo foi demitido da Rádio Jovem Pan de Fortaleza nesta terça-feira (15), dois dias após declarar durante a transmissão do jogo entre Ceará e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, que "mulher deve tomar conta da casa".

A fala de Daniel Campelo veio após o comentarista ser questionado pelo narrador Gomes Faria sobre a atuação da assistente Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá na partida.

Gomes Faria afirmou perceber que "as mulheres estão começando a tomar conta da arbitragem no futebol brasileiro" antes de perguntar qual a posição de Campelo sobre o fenômeno. De imediato, o comentarista respondeu que não acha uma boa ideia a participação das mulheres em estádios.

"Acho que mulher deve tomar conta é da casa. E do marido. E dos filhos", respondeu Campelo.

Daniel Campelo, da radio Jovem Pan de Fortaleza, respondeu assim a pergunta do narrador sobre mulheres estarem ganhando mais espaço no futebol. ???? pic.twitter.com/09BmVKbBOm — Ceará Doido ???? (@DoidoCeara) October 14, 2019

O comentário não pegou bem, de imediato. O narrador respondeu ao comentário com um "sai pra lá!" de bate-pronto. Na segunda-feira (14), Daniel Campelo teve a chance de se retratar em um programa da emissora, mas optou por manter o seu posicionamento.

"Da casa, do marido e dos filhos. Não disse brincando, não. Repito aqui. Quem não gostar tire a calcinha e pise em cima. Não tenho nada com isso. Não dou satisfação porque é mulher", declarou.

Campelo foi rebatido pelos colegas de bancada e respondeu que não se importava com a discordância antes de soltar mais um comentário considerado machista. "Eu tenho meu ponto de vista. Negócio de mulher metida com macho dentro do estádio. Eu adoro mulher. Melhor do que uma mulher, só duas", disparou antes de completar que mulher trabalhando com futebol é algo que não dá certo.

"Negócio de futebol não dá certo. Até para a mulher entrar em campo... O árbitro antes de o jogo começar vai no túnel dos jogadores, e os jogadores estão tomando banho. A mulher vai entrar lá como, com os jogadores todos pelados? É por isso que tem as marias-chuteiras", afirmou Campelo.

Diretor da Jovem Pan de Fortaleza, Flávio Moreira confirmou a demissão de Daniel Campelo nesta terça-feira. A informação é do UOL Esporte.

O conglomerado responsável pela emissora no Ceará se manifestou através de nota oficial na qual se retratou afirmando que "O Grupo Cidade de Comunicação lamenta e condena, veementemente, as declarações" de Daniel Campelo.

Leia a nota de desligamento na íntegra:

"O Grupo Cidade de Comunicação lamenta e condena, veementemente, as declarações do comentarista Daniel Campelo durante uma transmissão esportiva da Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Respeitamos as mulheres e acreditamos no potencial feminino, inclusive pelo fato de termos uma mulher como âncora de importantes programas da emissora. Nosso compromisso é com a ética, o bom jornalismo e, sobretudo, o respeito a todos - e a todas".