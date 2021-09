Comentarista Neto ironiza jogador do São Paulo: 'Faz filme pornô'

Último reforço anunciado pelo São Paulo, o volante Gabriel Neves estreou com a camisa do time paulista neste domingo (12), durante a derrota para o Fluminense, por 2x1, no Maracanã. Após os seus primeiros minutos em campo, o uruguaio acabou sendo ironizado pelo apresentador e comentarista Neto, da Band.

Em tom de piada durante o programa Os Donos da Bola, Neto disse que o volante não tem estilo de jogador e parece mais um ator de filme pornô.

"Aquele rapaz do São Paulo que foi contratado não é jogador, aquele volante uruguaio, ele faz filme pornô. Aquele cara não é jogador. O São Paulo contratou errado. Ele parece o cantor que faz 'Carrossel', que imita o Roberto Leal. Não é jogador", disse Neto.

O apresentador aproveitou ainda para criticar outros jogadores do elenco do São Paulo, como o zagueiro Miranda, que foi convocado por Tite na última rodada da Eliminatória, e o goleiro Tiago Volpi.

"O Miranda não dá mais para a seleção, o Luiz Henrique deu um tapa e passou. E o frango do Tiago Volpi? Tomou um gol no canto dele. Isso para falar de todo mundo na moral", completou.