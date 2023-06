Comerciante é morto após cobrar dívida na Avenida Sete de Setembro

Um comerciante foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (14) nas proximidades do Relógio de São Pedro, na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Salvador. O suspeito do crime foi preso e confessou.

O homem foi identificado por pessoas que trabalham na região como Luís. Segundo testemunhas, o comerciante alugava barracas para ambulantes e estava no local cobrando pagamentos atrasados do suspeito.

Ainda de acordo com testemunhas, não houve briga, mas o suspeito não gostou das cobranças e atirou na nuca de Luís.

Policiais militares do 18º BPM foram ao local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte. O DPT foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

Posteriormente, uma equipe da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), em rondas na região, visualizou um homem em atitude suspeita, que ao ser abordado confessou ter cometido um crime.

Com ele foram encontradas 5 munições calibre.38, dois aparelhos celulares e R$50,00. Os pms conduziram o homem ao local do crime e confirmaram o ocorrido. O suspeito foi encaminhado à delegacia que atende a região, onde a ocorrência foi registrada.

A arma do crime não foi localizada. Um segundo suspeito, que seria irmão do detido, conseguiu fugir.