Comerciante que morreu ao fazer implante capilar sofreu intoxicação com anestésico

O comerciante Cláudio Marcelo de Almeida, que morreu durante um procedimento para fazer implante capilar, sofreu uma intoxicação por conta do anestésico, segundo confirmou o laudo, concluído na quinta-feira (1º).

Cláudio fez o procedimento em uma clínica de Feira de Santana e passou mal. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu e morreu. O caso foi no final de março.

"Foi constatado possível intoxicação exógena por agente químico, no caso o anestésico conhecido como lidocaína. A partir do resultado do laudo cadavérico em conjunto com as demais provas carreadas aos autos, nós vamos concluir o procedimento policial encaminhado para a justiça e decidir pelo indiciamento ou não do médico que realizou o procedimento cirúrgico no paciente”, dise a delegada Ludmilla Vilas Boas e Santos ao Acorda Cidade.

O médico já foi ouvido e explicou o procedimento, incluindo os anestésicos usados. A delegada diz que ele provavelmente será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A lidocaína é uma substância usada frequentemente como anestésico de maneira segura. Casos com morte geralmente envolvem aplicação inadequada ou com alta dose.

A Polícia Civil diz que o laudo foi anexado ao inquérito, que ainda não foi concluído.