Comerciantes almejam aumento de até 90% no faturamento durante São João de Salvador

Para os comerciantes do Centro Histórico, estar na rota de eventos promovidos em Salvador representa uma injeção positiva no faturamento. O dono do bar Boi Bombar, Adalberto da Paz, calcula que a realização de um São João a perder de vista pode elevar a lucratividade em até 90%. A explicação está na comparação entre os meses de maio e junho, quando costuma ocorrer uma queda brusca no movimento.

“Nós vivemos das festas e maio costuma ser um dos meses menos lucrativos, porque vem logo após fim do verão. Esses eventos são importantes para atrair o público de fora, mas principalmente para tentar fixar a presença dos soteropolitanos, que estão na cidade o ano inteiro”, contou Adalberto. O bar dele funciona há 18 anos, no Largo Quincas Berro D'água, no Pelourinho.

A região é a que mais sediará atrações. Para Cláudio Alban, dono do Hostel Laranjeiras, na Rua da Ordem Terceira, também no Pelourinho, será uma ótima oportunidade para atrair mais clientes. A hospedaria está fechada para reformas em maio e reabrirá no dia 1 de julho, justamente quando começa a programação do São João da prefeitura.

Ali perto, no bairro da Saúde, Leonardo Alonso, dono do Bar do Léo, também espera a região mais lotada do que de costume, na A Carroçada. O evento, que já acontece há quase 26 anos, foi idealizado pelo falecido pai dele, José Jorge Santos. Agora, integra pela primeira vez a programação oficial do São João de Salvador. “É uma tradição muito especial. Ainda dá para dizer o quanto isso vai melhorar nosso lucro, mas com certeza será muito positivo para o nosso bairro”, destacou Leonardo.

No Santo Antônio Além do Carmo, o proprietário do restaurante e pastelaria Cadê Q'Chama?, Alex Carmo, espera que as atrações que se apresentarão no bairro ajudem a transformar o público passante em consumidores. Segundo ele, este também é o primeiro ano que os empresários do local estarão na rota da programação oficial do São João do município.

“Acredito que vai ser positivo. Nos outros anos não fazia tanta diferença para nós porque não havia tanto apelo para o público se fixar aqui. Com as festas no largo, acredito que será diferente”, almeja o comerciante.

Estado ainda não lançou São João

O Governo do Estado ainda não anunciou uma programação para o São João deste ano. A festa estadual batizada de São João da Bahia 2023, ainda está em fase de planejamento, com o incremento de editais. A celebração é promovida pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) - antiga BahiaTursa - e deve ocorrer entre 22 de junho e 2 de julho.

O órgão abriu quatro editais para a seleção e contratação de bandas e artistas, grupos de samba junino, trios e quartetos nordestinos, além de um edital de decoração do Centro Histórico de Salvador. As inscrições começaram no dia 28 de abril e vão até o dia 12 de junho. A lista de selecionados será divulgada no dia 14 de junho e vai compor a grade da programação artística da festa.

Segundo a Sufotur, o edital de trios ou quartetos nordestinos prevê a seleção de 30 grupos. O de samba junino prevê a admissão de 34 atrações e o concurso de bandas e artistas, prevê a seleção de mais 34 nomes. Já a seletiva de decoração contemplará a melhor proposta.

