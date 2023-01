Comércio baiano registra queda nas vendas em novembro de 2022

Em novembro de 2022, as vendas do comércio varejista na Bahia tiveram caiam 0,3% frente ao mês anterior. na série com ajuste sazonal. Foi o segundo recuo consecutivo nessa comparação, com queda de 0,4% entre setembro e outubro. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do IBGE.

O resultado das vendas do comércio baiano, porém, ficou acima do registrado no Brasil como um todo, onde houve queda de 0,6% na passagem de outubro para novembro, com retrações em 20 dos 27 estados.

Os recuos mais intensos foram registrados no Amapá (-5,6%), Alagoas (-3,9%) e Maranhão (-2,7%). Por outro lado, os maiores aumentos ocorreram em Tocantins (2,4%), Espírito Santo (1,5%) e Piauí (1,5%).

Com o resultado de novembro, o comércio varejista da Bahia apresenta um volume de vendas ainda 8,1% abaixo do patamar verificado em fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid-19.

Além disso, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, as vendas do varejo no estado também apresentaram leve variação negativa de 0,1%. Foi o oitavo recuo consecutivo do indicador.

Com a nova retração em novembro, as vendas do varejo baiano acumulam queda de 3,9% no ano de 2022, frente ao mesmo período de 2021. O indicador acumulado no ano se mantém negativo há 12 meses, desde dezembro de 2021, e seguiu como a segunda retração mais profunda dentre os estados, superior apenas à registrada em Pernambuco, de 4,4%.