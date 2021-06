Comércio de Feira de Santana poderá abrir normalmente no feriado

O comércio de Feira de Santana funcionará normalmente nesta sexta-feira (2). Apesar do feriado da Independência da Bahia, as lojas têm permissão para abrir caso desejem.

A abertura opcional ficou definida após um acordo coletivo envolvendo o Sindicato do Comércio de Feira de Santana (Sicomfs). De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, as lojas que possuem até 20 funcionários e quiserem abrir devem pagar R$ 65 para cada funcionário escalado, enquanto as que possuem mais de 20 colaboradores devem bonificar em R$ 70, além do vale-transporte do dia.

Já no caso dos supermercados, o valor será de R$ 74,88 e o pagamento poderá ser feito até o sexto dia útil após o feriado.