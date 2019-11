Comércio tem shows gratuitos em clima de 'Noite Caliente' no sábado (9)

A quarta edição do projeto #VemProCentro levará ao bairro do Comércio uma “Noite Caliente” com shows gratuitos de Beto Barbosa, Mambolada e Jorge Zarath, em uma homenagem especial à lambada. Os shows são gratuitos e acontecem no sábado (09), a partir das 14h, na Praça da Inglaterra. Durante a tarde ainda haverá apresentação da banda Samba do Pretinho.

“A ideia da ‘Noite Caliente’ vem com o objetivo de trazer de volta sucessos da lambada conhecidos dos soteropolitanos. Além dos shows, temos uma programação bem especial para as crianças, ações de sustentabilidade, economia criativa, lazer e garantia de diversão para todos”, destaca o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

Além disso, a Feira Criativa volta ao local, das 10h às 22h, com uma programação especial para toda a família, também no sábado, e aberta a toda população e turistas. A Praça da Inglaterra recebe também jogos de tabuleiro e Circuito de Minibike, das 10h às 16h.

As crianças poderão ainda garantir a diversão com a apresentação do “Gran Circus”, às 14h. Com números de malabarismo, palhaço, monociclismo, aéreos e equilibrismo, o espetáculo, voltado principalmente para o público infantil, é uma grande brincadeira no qual desfilam personagens do imaginário popular circense, realizado pelo Coletivo Baiano de Circo.

O programa #vemprocentro é promovido pela Prefeitura de Salvador, com o intuito de implementar ações de infraestrutura e lazer com o intuito de movimentar o centro da cidade. A programação cultural é organizada pela Saltur.

Programação: