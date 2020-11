Cometa Haaland: jovem norueguês quebra cada vez mais recordes

O nome de Erling Haaland não uma novidade no futebol europeu. E o trocadilho com o Cometa Halley também não é à toa. O objeto que orbita o sol e só aparecerá novamente em 2061 pode ser tão raro quanto o desempenho de Haaland dentro dos campos.

Mesmo com apenas 20 anos, o atacante dispensa apresentações e já figura como um dos principais marcadores do Velho Continente, além de ser referência no elenco do Borussia Dortmund. Em meia temporada pelos aurinegros, Haaland já fez história na Liga dos Campeões, no campeonato alemão e pela seleção norueguesa.

O feito mais recente aconteceu pelo campeonato europeu. Na terceira rodada da fase de grupos da Champions, quando o Borussia enfrentou o Club Brugge, o atacante se tornou o jogador que precisou de menos jogos na história para chegar a marca de 14 gols. Foram apenas 11 partidas.

Para efeito de comparação, esse é um número extremamente inferior ao de nomes como Lionel Messi (precisou de 28 jogos), Cristiano Ronaldo (51 jogos), Neymar (22 jogos) e Harry Kane (que era o recordista com 17 jogos). Aliás, seu desempenho pela Liga dos Campeões é algo que será difícil de ser batido. Em sua estreia na competição, em setembro de 2019 ainda pelo RB Salzburg, da Áustria, Haaland fez um hat-trick - três gols na mesma partida.

Após deixar 8 na fase grupos da temporada 19/20, se transferiu na janela de inverno para o time alemão e deixou mais dois em sua estreia contra o Paris Saint-Germain. Naquela época também chegou a ser o jogador atingir 10 tentos na Champions com menos jogos: precisou entrar em campo apenas 7 vezes.

A ligação com o campeonato é tão grande que, logo após estourar no continente, afirmou em entrevista a TV2, da Noruega, que seu despertador de todas as manhãs é o hino da Liga dos Campeões. Cada um com seu gosto, não é mesmo?

Haaland comemora gol contra o Augsburg, pela Bundesliga (Foto: Getty Images)

Sucesso na Alemanha

Após ser contratado por pouco mais de 20 milhões de euros pelo Borussia junto ao RB Salzburg, o norueguês foi relacionado para a partida contra o Augsburg, pela XX rodada da Bundesliga. No primeiro tempo, um resultado desastroso para o aurinegros, que perdiam por 3 a 1. Foi então que o treinador Lucien Favre chamou Haaland para entrar na partida, aos 20 minutos da segunda etapa. Erling precisou de mais 20 para mudar completamente a historia da tarde na região de Baviera.

Como já foi apresentado, ele gosta mesmo é de hat-trick, e foi o que fez na partida. O Dortmund ainda fez mais um e o jogo terminou 5 a 3. Quem achou que teria sido uma sorte de principiante, seguiu acompanhando o sucesso do jogador na Bundesliga.

A temporada virou e Haaland mantém uma média de 0,9 gols por jogo. Até agora já são 21 jogos e 19 gols marcados. Na atual temporada, são 6 gols para 6 partidas. O último deles foi marcado no sábado (7), no clássico alemão contra o Bayern de Munique. Apesar da derrota por 3 a 2, Haaland deixou a marca dele no Signal Iduna Park. E o próximo compromisso é só sábado, 21 de novembro. Os campeonatos europeus darão uma pausa para a 5ª rodada da Liga das Nações UEFA, onde Haaland, pra variar é o artilheiro.

Fenômeno pela seleção

A Noruega disputa a “série B” da Liga das Nações, onde estão os países que tentam chegar à primeira divisão, com as grandes potências do futebol. E apesar da pouca tradição, a presença de Erling Haaland em campo faz toda diferença para a Noruega.

A seleção está no grupo A, junto com Áustria, Romênia e Irlanda do Norte, e ocupa a segunda colocação com 9 pontos. Apenas o primeiro colocado passa de fase. Mas o desempenho do norueguês é, mais uma vez, muito bom. São 6 gols e uma assistência em 4 jogos até agora.

Quando jogava ainda pelas categorias de base - o que não tem tanto tempo assim - Haaland fez algo impressionante. Na partida entre Noruega e Honduras, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo sub-20, disputada na Polônia, o atacante marcou nada mais nada menos do que 9 gols! O passeio terminou 12 a 0 para os noruegueses.

Em reportagem publicada na época, a ESPN relatou que, no intervalo, quando o jogador já tinha feito 4 gols, ele seguia indignado no vestiário. Questionado pelo companheiro Erman Markovic, Haaland comentou: “Eu não marquei em uma chance de tive”, exclamou.

A competição terminou aoi para a Noruega, mas ninguém conseguiu bater o feito dos 9 gols e Haaland e terminou como artilheiro da Copa do Mundo sub-20.

Haaland é o artilheiro da Noruega pela Liga das Nações (Foto: Twitter / Divulgação)

Carreira

Erling Haaland é filho de Alf-Inge Haaland, zagueiro norueguês que fez carreira na Inglaterra, atuando no Nottingham Forest, Manchester City e Leeds United. Foi em Leeds, inclusive, que Erling nasceu, em 21 de julho de 2000.

Alf-Inge se aposentou e, em seu país natal, assumiu a função de dirigente do modesto Byrne. Clube onde colocou seu filho para dar seus primeiros passos no futebol. Aos 15 anos, já atuava pelo profissional do clube e na temporada 2018/19 foi transferido para o Molde, clube mais conhecido da Noruega. A transferência custou em torno de 100 mil euros.

Na mesma temporada foi contratado pelo RB Salzburg por 8 milhões e na sequência chegou ao Dortmund pelo 20 milhões de euros. Hoje, após todo o sucesso em uma das cinco principais ligas europeias, o valor de mercado de Haaland atingiu o patar de 80 milhões de euros. Mesmo com pouca idade, Haaland já escreve uma bela história no futebol.

Haaland e seu comemoração 'zen' (Foto: Reprodução / Twitter)