Comida di Buteco volta a acontecer em Salvador a partir do próximo dia 7 de abril

Salvador é uma das cidades que participarão mais uma vez do festival Comida di Buteco que acontece entre os dias 7 de abril e 7 de maio próximos reunindo dezenas de botecos locais. Além da capital baiana, o evento será realizado simultaneamente em outras capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tendo como temática as Ervas e Especiarias, matéria-prima fundamental para criação dos pratos que serão submetidos à avaliação dos jurados. No concurso, que é realizado em duas etapas (uma regional e outra nacional) serão eleitos o melhor boteco da cidade e posteriormente o melhor do Brasil.

Escritor Tiago D. Oliveira

Literatura

A 4ª edição da FLIPF - Festa Literária Internacional de Praia do Forte, evento gratuito e aberto ao público, que acontecerá de 4 a 7 de maio, em diversos espaços da região, vai contar com a participação do escritor, professor e poeta baiano, Tiago D. Oliveira. O soteropolitano marcará presença nas Mesas Literárias, que acontecerão no Canto da Palavra. Oliveira, que foi finalista do prêmio Oceanos 2020 com o livro As solas dos pés de meu avô (Editora Patuá) venceu o Selo João Ubaldo Ribeiro 2020, na categoria poesia, com o original "Soprando o vento" (Editora Caramurê, 2022).

João Gilberto (1931-2019)

Resgate

O SESC, através de seu selo fonográfico (Selo SESC), recuperou a gravação de um show icônico do pai da bossa-nova, João Gilberto, e lançará o áudio remasterizado no dia 5 de abril em sua plataforma de streaming. Durante o trabalho de restauração da obra a equipe descobriu uma canção inédita do mestre Herivelto Martins que nunca foi gravada por João. A música é Rei sem Coroa, de 1944, composta por Herivelto e Waldemar Ressureição, que fez sucesso na voz de Francisco Alves. De acordo com o Sesc, o lançamento integra o projeto Relicário, que tem como objetivo tornar público alguns shows históricos que compõem o acervo do Sesc paulista.

Belô Velloso

Em casa

Depois do show que apresentou em Salvador, no ano passado, para celebrar a obra do tio Caetano Veloso, Belô Velloso resolveu lançar agora em abril, um EP em homenagem ao santamarense. Com o título Belô Odara!, o álbum vai reunir as canções Sampa, Você é linda! e Odara com novos arranjos que flertam com o reggae, o afrobeat e a até com a sofrência.

Cangaceiros

Sérgio Machado, que dirigiu a série Irmãos Freitas sobre a vida do lutador Popó e diversas outras obras, é um dos diretores cotados para dirigir uma série da Globoplay sobre a saga de Lampião e Maria Bonita. A nova produção, escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg, é baseada no livro Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Mello, o maior especialista em cangaço.

Tatiana Mandelli, fundadora da Tidelli

Responsabilidade social

Uma das principais marcas de móveis para áreas externas do mundo, a Tidelli, cuja unidade fabril está localizada na Bahia, vai lançar, no próximo dia 5 de abril, o Instituto Tidelli, com o objetivo de desenvolver talentos e capacitar pessoas, inclusive para o empreendedorismo. A instituição, que já está funcionando no bairro de Fazendo Coutos, onde está localizada a fábrica da marca, tem como público-alvo os moradores da comunidade que são estimulados a aprender técnicas manuais que podem ser aproveitados pela própria indústria que produz mobiliário artesanal.

Elano Passos, Carol Sousa e Celo Hermida

Três em um

Depois de realizarem uma intervenção artística juntos, os artistas plásticos Carol Sousa e Elano Passos, se uniram ao colega Celo Hermida e abririam um ateliê criativo no Rio Vermelho. O espaço, localizado na Academia Villa Forma, foi batizado de Ateliê da Villa e vai abrigar exposições das obras dos três artistas, entre telas e fotografias, além de servir como ateliê do trio.

Antônia Risia é uma das expositoras

Arte popular

O Parque Shopping da Bahia, em Lauro de Freitas, promove, a partir de hoje (28), até 13 de abril, a mostra Design e Sustentabilidade, reunindo trabalhos de 30 artesãos do Centro de Artesanato de Sucupió. A exposição conta a história dos artesãos da comunidade de Abrantes (Camaçari), e resgata a cultura, além de fortalecer a economia local. O projeto é desenvolvido pela Rede Asta e foi implementado em março do ano passado. As peças que estarãona mostra foram confeccionadas com o trançado da tala do dendê, matéria-prima extraída na região e utilizada para a cestaria.