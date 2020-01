Comida vegana, show e ioga no Parque da Cidade neste domingo (12)

Desde dezembro de 2017, quando começou, a Feira Vegana já passou por lugares como o Museu de Arte da Bahia, o Passeio Público e Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. Neste fim de semana, é a vez do Parque da Cidade receber o evento, que inclui atrações gratuitas, como palestras, shows e aulas de ioga. E a programação, que começou ontem, segue neste domingo (12), das 10h às 16h.



Há também, claro, uma grande diversidade gastronômica, com preços bem variados e acessíveis, para acabar com esse mito de que alimentação vegana é cara. “O preço depende muito daquilo que você quer comer. Se for o industrializado vegano, é caro mesmo. Mas comida vegana é vegetal, então dá pra fazer comida vegana barata”, assegura Hannah Soares, uma das organizadoras da Feira. Hannah é proprietária da marca Veganas Baianas e, em sua barraca vende uma mariscada a R$15. “Numa feira não vegana, há hambúrgueres vendidos a R$30”, argumenta. Outras barracas têm maniçoba a R$ 20 e feijoada vegana a R$ 14. E tem sobremesa também: brownies e brigadeiros.

(Foto: Divulgação)

A Feira Vegana começou timidamente, quando cinco ou seis empreendedores da área decidiram se juntar para a primeira edição num pequeno shopping no Itaigara, quando reuniram dez expositores. Hoje, são entre 30 e 35 por edição e as opções para os frequentadores são cada vez maiores, já que há até cosméticos veganos à venda: nenhum desses produtos leva componentes de origem animal em sua fórmula e nem podem ser testados em animais. Segundo Hannah, os soteropolitanos têm aderido ao veganismo, tanto que a Feira hoje tem uma circulação média de 1,5 mil a 2 mil pessoas por dia, segundo ela. E já tem expositores de Camaçari e Lauro de Freitas que saem de suas cidades para participar do evento.



Serviço: Parque da Cidade (Itaigara). Domingo (12), das 10h às 16h. Entrada gratuita.