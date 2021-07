Comitê Paralímpico anuncia delegação do Brasil para Tóquio

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou, nesta terça-feira (6), a delegação que representará o país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A equipe terá 253 atletas, sendo 159 homens e 94 mulheres. É a maior missão nacional paralímpica já convocada para uma edição do evento fora do Brasil.

A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos está marcada para o dia 24 de agosto. O Brasil será representado em 20 das 22 modalidades e as únicas ausências são no basquete em cadeira de rodas e rúgbi em cadeira de rodas. Por outro lado, terá competidores no parabadminton e parataekwondo, duas modalidades estreantes nos Jogos.

O atletismo é o esporte com maior representação brasileira: 64 competidores e 18 atletas-guia. Destes competidores, há quatro baianas: Edneusa Dorta, primeira medalhista paralímpica brasileira em maratonas; Raíssa Rocha Machado, ouro no lançamento de dardo nos Jogos Parapan-Americanos de 2019, em Lima; Samira Brito, 2ª colocada no ranking mundial dos 100 e 200 metros na categoria T36-Paralisia Cerebral; e Tascitha Oliveira, prata nos 100m da classe T36 nos Jogos Parapan-Americanos de 2019.

No Futebol de 5, há três baianos: Cássio Lopes dos Reis, Gledson Barros e Jeferson da Conceição. O halterofilismo contará com sete atletas, incluindo o medalhista paralímpico Evânio Rodrigues, também da Bahia. E, no remo, há Renê Campos Pereira, de Itapetinga.

A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é manter o país entre os dez primeiros do quadro de medalhas. O plano é ainda alcançar a centésima medalha de ouro - faltam apenas treze para atingir a marca.

"Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, estamos otimistas numa grande participação em Tóquio. O atletismo viaja com a sua segunda maior delegação, perdendo apenas para os Jogos Rio 2016. Na natação e no halterofilismo, os atletas convocados figuram entre os oito melhores do ranking mundial, o que nos enche de esperança e otimismo na busca de grandes resultados", disse Alberto Martins da Costa, diretor técnico do CPB.

"Foi muito trabalho, muito esforço, suor, muita superação. Vivemos um momento sem precedentes na história. Estávamos todos preparados há um ano quando surgiu a pandemia e o sonho dos atletas foi adiado. A pandemia ainda continua, porém, esperamos que esteja rumando para o seu final e que os Jogos Paralímpicos sejam uma grande alavanca e representem uma recuperação dos nossos povos, já que o esporte significa resiliência e autoestima", declarou Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cinco (Atenas 2004 e Pequim 2008) e presidente do CPB.

Confira a lista dos atletas convocados:

Futebol de 5

Cássio Reis, Damião, Gledson Barros, Jardiel Vieira, Jefinho, Luan Lacerda, Matheus Bumussa, Nonato, Ricardinho e Tiago Paraná.

Goalball (masculino)

Alex “Labrador”, Emerson da Silva, José Roberto Ferreira, Parazinho, Leomon Moreno e Romário Marques.

Goalball (feminino)

Ana Carolina Duarte, Ana Gabrielly Brito, Jéssica Vitorino, Katia Ferreira, Moniza de Lima e Victória Amorim.

Vôlei sentado (masculino)

Anderson Rodrigues, Daniel da Silva, Daniel Yoshizawa, Diogo Rebouças, Fabrício Pinto, Gilberto da Silva, Leandro Henrique, Leandro Santos, Renato Leite, Samuel Arantes, Wellington Platini e Wescley de Oliveira.

Vôlei sentado (feminino)

Adria Jesus, Ana Luísa Soares, Bruna Lima, Camila Leiria, Edwarda Oliveira, Gizele Costa Dias, Jani Freitas, Laiana Rodrigues, Luiza Fiorese, Nathalie Filomena, Nurya Almeida e Pamela Pereira.

Ciclismo

Ana Raquel Lins, André Grizante, Carlos Soares, Jady Malavazzi e Lauro Chaman.

Canoagem

Adriana Azevedo, Caio Ribeiro, Debora Benevides, Fernando Rufino, Giovane Vieira, Luis Carlos Cardoso e Mari Santilli.

Remo

Ana Paula Souza, Cláudia Santos, Diana Barcelos, Jairo Klug, Josiane Lima, Michel Pessanha, Renê Pereira e Valdeni Junior.

Parataekwondo

Débora Menezes, Nathan Torquato e Silvana Fernandes.

Hipismo

Rodolpho Riskalla e Sérgio Oliva.

Tiro Esportivo

Alexandre Galgani.

Atletismo

Alan Fonteles, Alessandro Rodrigo, Alex Pires, Ana Cláudia Silva, Ariosvaldo Fernandes, Aser Ramos, Christian Gabriel, Cícero Nobre, Claudiney Batista, Daniel Martins, Daniel Mendes, Edenilson Floriani, Edilene Boaventura, Edneusa Santos, Edson Cavalcante, Elizabeth Gomes, Emanoel Victor, Fábio Bordignon, Fabrício Ferreira, Felipe Gomes, Fernanda Yara, Flavio Reitz, Francisco Jefferson, Gustavo de Oliveira, Izabela Campos, Jardênia Silva, Jeohsah dos Santos, Jerusa Geber, Jhulia dos Santos, João Victor Teixeira, Joeferson Marinho, Júlio Cesar Agripino, Julyana Silva, Kesley Teodoro, Ketyla Teodoro, Leylane Moura, Lorena Spoladore, Lucas LimaLucas Prado, Marco Aurélio Borges, Marivana Oliveira, Mateus Evangelista, Michel Gustavo, Paulo Guerra, Petrúcio Ferreira, Poliana Sousa, Raíssa Rocha Machado, Rayane Soares, Ricardo Mendonça, Rodrigo Parreira, Samira Brito, Silvania Costa, Táscitha Oliveira, Thalita Simplício, Thiago Paulino, Thomaz Ruan, Tuany Barbosa, Vanessa Cristina, Vinícius Rodrigues, Vitor de Jesus, Viviane Ferreira, Wallace Antônio, Washington Júnior e Yeltsin Jacques.

Natação

Ana Karolina Soares, Andrey Garbe, Beatriz Carneiro, Bruno Becker, Caio Amorim, Cecília Araújo, Daniel Dias, Débora Carneiro, Douglas Matera, Edênia Garcia, Eric Tobera, Esthefany Rodrigues, Felipe Caltran, Gabriel Bandeira, Gabriel Cristiano, Gabriel Geraldo, Gabriel Melone, Joana Neves, João Pedro Brutos, Laila Suzigan, Lucilene Sousa, Maiara Barreto, Maria Carolina Santiago, Mariana Gesteira, Matheus Rheine, Patrícia Pereira, Phelipe Rodrigues, Roberto Alcade, Ronystony Cordeiro, Ruan Souza, Ruiter Silva, Susana Schnanrdorf, Talisson Glock, Vanilton Filho e Wendell Belarmino.

Bocha

Andreza Vitória, Eliseu dos Santos, Ercileide da Silva, Evani Calado, Evelyn Oliveira, José Carlos Chagas, Maciel Santos, Marcelo dos Santos, Mateus Carvalho e Natali Faria

Tiro com arco

Andrey Muniz, Fabíola Dergovics, Helcio Perilo, Heriberto Roca e Jane Karla.

Tênis de mesa

Bruna Alexandre, Carlos Carbinatti, Cátia Oliveira, Danielle Rauen, David de Andrade, Israel Stroh, Jennyfer Parinos, Joyce Oliveira, Lethicia Lacerda, Luiz Manara, Marliane Santos, Millena França, Paulo Salmin e Welder Knaf.

Parabadminton

Vítor Tavares.

Triatlo

Carlos Viana, Jéssica Ferreira, Jorge Fonseca e Ronan Cordeiro.

Esgrima em cadeira de rodas

Carminha Oliveira, Giovani Guissone, Mônica Silva e Vanderson Chaves.

Judô

Alana Maldonado, Antônio Tenório, Arthur Silva, Harlley Pereira, Lúcia Teixeira, Meg Emmerich, Thiego Marques e Wilians Araújo.

Tênis em cadeira de rodas

Ana Caldeira, Daniel Rodrigues, Gustavo Carneiro, Maurício Pomme, Meirycoll Duval, Rafael Medeiros e Ymanitu da Silva.

Halterofilismo

Ailton de Andrade, Bruno Carra, Evânio Rodrigues, João França Júnior, Lara Aparecida, Mariana D'Andrea e Tayana Medeiros.