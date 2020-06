Como a falta de transparência nos dados da covid-19 afeta a sua vida?

Desde a última sexta-feira (5), o Ministério da Saúde mudou a metodologia na divulgação de dados de casos confirmados e óbitos por covid-19 no Brasil. As críticas ao novo formato - que publica apenas as mortes das últimas 24 horas e não os números consolidados - rodaram o país e chegaram à Bahia, com fortes declarações do prefeito ACM Neto e integrantes do Governo do Estado.

Mas, e aí? Como a falta de transparência nos dados de casos e mortes por covid-19 pode afetar a sua vida? Porque é importante a divulgação de informações detalhados por parte do Governo Federal? É um problema apenas dos jornalistas? A Bahia é transparente?

No episódio de hoje, conversamos com Fernanda Campagnucci, diretora da Open Knowledge Brasil, para falar de como a falta de transparência tem afetado a vida de prefeituras, governos estaduais, jornalistas e de todo a população brasileira.

