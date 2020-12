Eu tinha bem desistido da coletividade, nesse aspecto, mas me peguei aqui, com casa (pra arrumar), comida (pra fazer), trabalho (pra entregar) e roupa pra lavar, pensando em como algumas pessoas tão privilegiadas quanto eu (ou bem mais), estão se sentindo hoje. Não preocupada, confesso, apenas curiosa sobre aquelas criaturas que nunca, em nenhum momento da pandemia, foram forçadas a sair de casa, mas "cansaram" de ficar isoladas e, simplesmente, retomaram vida normal. Às vezes, de máscara, até (que, como sabemos, só funciona associada a outros cuidados que são "esquecidos", em geral). Na maior parte do tempo, vivendo como se não houvesse amanhã.



(Seguramente, espalhando o vírus e sentenciando para muitos: não haverá.)



(Mas quem se importa, né?)



Não estou aqui falando de quem mora com mais dez em um vão ou de quem precisa sair de casa, todo dia, pra trabalhar. Muito menos de quem presta serviço essencial. Se só essas pessoas circulassem, a situação, evidentemente, não estaria tão grave. Tô aqui lembrando é da moça das vivências presenciais&espirituais em grupo, do meu amigo que - do meio de uma viagem ao Rio - deu risada quando eu disse que permanecia em isolamento, da turma que já até comemorou Réveillon em Noronha (ansiedade que fala, né?), da galera que fez festa de aniversário, das amigas remando juntas na canoa havaiana e de todos e todas que aparecem na minha linha do tempo confraternizando adoidado. Pela "saúde mental", sabe? Dia desses, um me disse que agora tá com medo. Oxe. E tá?

Tá. E não só ele. É cada vez mais comum o apavoramento de quem tava tranquilaço até três semanas atrás. Talvez pese a percepção de que se alguém, no Brasil, por grande sorte, passou pela primeira onda de covid-19 sem perder ninguém próximo (e/ou ter, em seu círculo social, pessoas infectadas), desta vez não vai dar. Basta olhar os números, a agressividade da curva ascendente e as novas perguntas que, em todo lugar, se faz. A empatia que faltou lá atrás - quando os defuntos e doentes pareciam distantes - volta agora, mas com novos trajes. Medo de morrer, deve ser. Caiu a ficha, será? Espero (ou não) que as Alices festivas tenham dado aquela guaribada no "psicológico" e consigam aguentar. Inclusive a culpa que, se conseguirem juntar dois pontinhos, será inevitável.

(Ou, se não, é caso de psicopatia grave.)



Será que tá melhor, agora, a "saúde mental" dessa galera? Acordando todos os dias com a notícia de um infectado ou defunto conhecido? A minha, se mantém do mesmo jeito. Pelo menos isso. Tristeza muita, mas culpa zero. Porque não fiz parte desse movimento de quem podia ajudar, mas se eximiu. É "consciência tranquila", aqui. É, inclusive, orgulho por ter passado, firme, por todos aqueles momentos em que me chamaram de "histérica" e "exagerada", quando quase me senti ridícula. Vontade de sair eu tenho, claro. Muita. Enorme. De dançar, abraçar, namorar. Loucamente, até. Mas há os fatos e zero presunção de que os meus desejos individuais sejam mais importantes do que os de qualquer um/a. Todos/as temos a obrigação de um comportamento ético. A demanda é mundial. Viram o pronunciamento recente e emocionado de Angela Merkel? Lá na Alemanha que, como sabemos, anda bem menos pior do que o Brasil.



(Entre apelos pelo isolamento social, disse, visivelmente comovida, a impassível chanceler: "Se esse acabar se tornando o último natal com os nossos avós, então, realmente, vamos ter cometido um erro. Não podemos deixar isso acontecer".)



Queria saber qual é o/a terapeuta sério/a que sugere negação, diante de qualquer crise, como comportamento saudável. Foi (ainda é) surto coletivo, isso sim. Sintomas, apenas. Festinhas de sintomas, encontros espirituais de sintomas, sintomas visitando outros sintomas, formaturas de sintomas, filas de centenas de sintomas nas portas das lojas, posts festivos absolutamente sintomáticos. Só que, como em toda negação, uma hora a realidade bate. Questão de tempo, só. Não estamos em festa, não há vida normal. A moça me falou "os médicos nem sabem mais o que dizer, 2021 ainda vai ser complicado". Ela, repentinamente preocupada. Eu, apenas pensando que, pra mim, ano que vem vai ser melhor, sim. Pior foi o susto, o desconhecimento do começo, o me reinventar. Agora é tocar a vida do jeito que dá. Mas pode ser mesmo um pesadelo pra quem só descobriu a pandemia agora, mais de uma gestação humana depois.



Sim, até fevereiro, achei que era "histeria", mas entendi em março. Antes tarde do que tardíssimo. Antes tardíssimo do que ainda mais tarde. Aqui, no décimo mês do meu longo cruzeiro doméstico (sem cassinos, sem bailes e que, às vezes, parece se remar numa canoa furada), já me permito até umas risadas. Tô trancada há muito tempo, talvez perdendo algumas habilidades sociais. Então releve o "toma, sacana!" que eu penso, quando vejo uns e outros voltando, com o rabo entre as pernas, dizendo "a parada é séria". Rio mesmo e até já disse "tá com medinho, tá"? pra quem achou que tinha contraído o vírus "por acaso", mas nunca havia parado em casa. Dane-se a elegância. Eu quero é a vacina (qualquer uma) e menos, bem menos gente em minha vida, quando o futuro, finalmente, chegar.