"Como assim, nem todo vinho é vegano?" 

Além dos mitos que cercam os vinhos, há algumas informações que realmente dão um nó na cabeça do consumidor. E uma delas é que nem todo vinho é vegano, apesar da bebida ser fruto da fermentação da uva com uso de leveduras.

A questão é que entre os vários processos industriais que podem envolver a elaboração de brancos, tintos, rosés e espumantes, um deles pode levar proteína animal. Trata-se da clarificação, um procedimento que aglutina as partículas sólidas da bebida fermentada, como resíduos de casca; fazendo que elas decantem mais rapidamente no fundo do tanque e sejam eliminadas antes do engarrafamento. O resultado é um vinho transparente, límpido e irresistivelmente brilhante.

Entre as substâncias de origem animal que podem ser utilizadas nesta purificação, temos a albumina, presente na clara do ovo; gelatina e a caseína, a proteína do leite. Apesar de não serem diluídas na bebida, sendo eliminadas totalmente ao final do processo, já tiram do vinho sua característica vegana.

Quem deseja criar um vinho cruelty free pode optar por agentes purificantes vegetais (tanino enológico, carbono ativo, agar-agar) ou minerais, como dióxido de silício. Nenhum dos agentes altera o sabor final da bebida, diga-se de passagem.

Ou, ainda, é possível não fazer nenhum tipo de clarificação ou filtragem. Hoje o mercado dispõe de uma série de opções sem essas correções enológicas - os famosos vinhos naturais - e que apresentam um visual mais translúcido, com sedimentos ou presença de cristais.

Nestes casos, os enólogos optam por simplesmente deixar o vinho descansar mais tempo até que os resíduos da fermentação decantem; e então fazem a trasfega: a separação do vinho limpo do material precipitado.

Então se você é adepto(a) do veganismo e deseja beber vinhos alinhados com sua filosofia de vida, fique atento aos rótulos. Se não estiver claro, procure por expressões como "não filtrado", "não afinado" ou "métodos de autoclarificação natural”. Ainda em dúvida, busque rapidinho no Google a proposta da vinícola.

Vinhos e espumantes tipo kosher, que entre os critérios de classificação excluem a utilização de insumos de origem animal, também estão liberados.

Alguns rótulos para provar

1. Bianchetti Petite Syrah 2019, R$ 50 com representante local em Salvador | Carnudo, frutado e levemente rústico, o vinho orgânico produzido em Lagoa Grande (PE) não passa por nenhum tipo de clarificação, apenas uma filtragem ao final do processo enológico.

2. Odfjell Armador Carménère 2017, R$ 79 no BOX 111 | Além de vegano, este vinho é orgânico e foi elaborado seguindo o calendário biodinâmico, em conexão com as fases do sol, lua e astros. Além de tudo, é saboroso -- com taninos macios e os desejados aromas de frutas negras e especiarias.

3. VSB Malbec 2019, R$ 90 direto com o produtor | Feito com uvas passificadas e maduras plantadas em Curaçá (BA), este vinho natural e artesanal chega encorpado, macio e com aroma de compota de frutas vermelhas. Restam apenas 200 garrafas.

(foto: @almeida1984)

4. Marqués de Cáceres Crianza 2015, R$ 109,90 na Grand Cru Salvador | Elaborado com 85% Tempranillo, 10% Garnacha Tinta and 5% Graciano de vinhedos da Rioja com média de 20 anos, este tinto complexo é clarificado com bentonita, um tipo de argilomineral. Vale a pela provar!

5. Paso a Paso Las Criollas De Don Graciano, R$ 155 na Adega Terroir | Um laranjinha argetino claro e aromático, elaborado com um blend de uvas raras: Criolla Chica (50%), Moscatel Rosado (25%) e Torrontés Sanjuanino (25%). Interessante, turvo, floral, com excelente volume de boca e frescor.



