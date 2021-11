Como diz Gil, eleição para ABL apenas "carimba" sua imortalidade

Como reconheceu o próprio Gil em uma entrevista concedida nesta quinta-feira à sua assessoria, logo após saber que havia sido eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele já era imortal antes mesmo da eleição. Afinal, sua obra, com mais de 600 canções segundo ele mesmo, são mais que suficientes para dar-lhe vida eterna na história do país.

"Já era um pouco imortal nessa coisa da memória do país e já tinha essa coisa da passagem para o futuro através de uma herança que vou deixar e a Academia de certa forma carimba isso", afirmou o músico de 79 anos, que, em nenhum momento, revelou euforia nem perdeu sua conhecida serenidade.

O cantor e compositor passará a ocupar a cadeira 20, que ficou vaga após a morte do advogado, escritor e jornalista Murilo Melo Filho, em maio de 2020. Gil, eleito com 21 votos, concorreu com os escritores Salgado Maranhão, que teve sete votos e Ricardo Daunt, que não teve nenhum. Gil é, na composição atual da Academia, apenas o segundo negro. O outro é o escritor e professor Domício Proença Filho, que foi presidente da ABL em 2016 e 2017.

Diversidade

Ao jornal O Globo, Gil comentou o espaço que a instituição está dando à diversidade: "A Academia está dando um recado que o Brasil é diverso. Nos campos de representação da vida cultural, a presença dos negros ainda é pequena. A sociedade é um diálogo entre quem trabalha no establishment e quem está no trabalho diário de dinamização da vida. É um diálogo entre esses dois campos , uma seta no passado e uma seta no futuro".

Fernanda Montenegro, atriz, foi eleita para a ABL semana passada

A escolha do músico mostra também que a ABL hoje não escolhe para integrá-la apenas escritores no sentido estrito da palavra. O músico festejou a chegada da música popular à instituição e disse que sua obra é ligada ao campo do entretenimento popular e que as letras de suas músicas são, de alguma maneira, poemas.

"É uma novidade nesse sentido. Não são apenas os poetas classicamente considerados os que escrevem poemas e publicam livros, mas é um autor de canções populares". E, sem falsa modéstia, acrescentou, sobre sua obra: "com reconhecida qualidade literária, que é um aspecto que deve ser considerado [na votação que o aprovou]".

Gil comentou essa mudança no perfil dos eleitos para a ABL. Na semana passada, a Academia elegeu a atriz Fernanda Montenegro, apenas a nona mulher a sentar numa cadeira da Academia em sua história de 124 anos. Hoje, são apenas seis mulheres ocupando 40 das cadeiras.

"[a minha eleição] Contempla, como no caso da querida Fernanda Montenegro, outro campo da vida cultural, que, de uma certa forma, se associa ao mundo das palavras. No meu caso, a música, e no dela, o teatro", disse o novo imortal. A Academia de Letras da Bahia seguiu essa tendência e no mês passado elegeu Maria Bethânia.

Sem ansiedade

Com seu tom de voz calmo como sempre, disse que não estava ansioso pela eleição e deu a entender que a chegada à ABL foi um processo tranquilo. "Não tinha ansiedade porque é uma coisa que nunca pleiteei com muita voracidade, no sentido profundo. É uma coisa que apareceu, foi aparecendo aos poucos", revelou. Segundo o músico, há seis ou sete anos, alguns membros da ABL já lhe davam algum incentivo para que se candidatasse.

Antonio Torres é o outro baiano que hoje integra a ABL

Mas Gil disse que apenas mais recentemente assumiu esse "pequeno desejo" de integrar a instituição fundada em 1897. "Tornei um desejo efetivo e me comprometi em me candidatar. Muitas pessoas se comprometeram em me ajudar e o fizeram com muito apreço. Gente da minha família, minha mulher - Flora -, colegas, amigos...". Segundo o músico, sua eleição resulta de um processo natural de renovação de uma instituição importante para a vida cultural do país.

Carreira

Gil é coautor de alguns livros, como Gilberto Bem Perto, com Regina Zappa, Cultura pela Palavra, com Juca Ferreira, Disposições Amoráveis, com Ana de Oliveira, e O Poético e o Político e Outros Escritos, com Antonio Risério. Além disso, ele tem poemas e letras reunidas em outros livros.

Entre álbuns de estúdio, discos gravados ao vivo e compilações, Gil soma mais de 50 lançamentos, com grandes clássicos da MPB como Tropicalia ou Panis et Circensis, Refazenda, Expresso 2222, Refavela e Realce. Seu mais recente trabalho de inéditas é OK OK OK, de 2018.

Fora dos palcos, Gil também se notabilizou na política. Foi vereador de Salvador entre 1989 e 1992 pelo então PMDB e ministro da Cultura do governo Lula entre 2003 e 2008. Em 1999, foi nomeado pela Unesco como Artista pela Paz. No âmbito da ONU, foi embaixador para agricultura e alimentação. Além de ter sido um dos principais defensores da livre circulação de informação na internet.

Outros baianos na ABL

- Rui Barbosa (1849-1923)

Cadeira: 10

Eleição: 1897

- Francisco de Castro (1857-1901)

Cadeira: 13

Eleição: 1899

- Afrânio Peixoto (1876-1947)

Cadeira: 7

Eleição:1910

- Clementino Fraga (1880-1971)

Cadeira: 36

Eleição: 1939

- Jorge Amado (1912-2001)

Cadeira: 23

Eleição: 1961

- Herberto Sales (1917-1999)

Cadeira: 3

Eleição: 1971

- João Ubaldo Ribeiro (1941-2014)

Cadeira: 34

Eleição: 1993

- Antônio Torres (1940-?)

Cadeira: 23

Eleição: 2013