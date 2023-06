Como é morrer? Pesquisas explicam filme da vida e abandono do corpo

Foto: Shutterstock

A morte e o morrer sempre intrigaram o ser humano. O que vem depois ainda é uma pergunta respondida unicamente pela fé. Mas pesquisas recentes já começam a traçar uma ideia do que acontece no processo de morrer, naqueles últimos instantes em que coração e mente deixam de funcionar.

O mais recente estudo sobre o assunto foi alvo de reportagem do site americano Business Insider nessa semana. Os cientistas mediram a atividade cerebral de quatro pacientes que estavam em coma e, com autorização dos familiares, tiveram desligados os aparelhos que os mantinha vivos. Assim, os sensores de eletroencefalograma funcionaram enquanto os pacientes passavam por uma parada cardíaca, no tempo imediato de antes e depois da morte.

Em dois dos quatro casos analisados, foi registrado aumento de ondas gama – a atividade cerebral associada a sonhos lúcidos e alucinações – mesmo depois que seus corações pararam. O que pode explicar porque pacientes que tiveram experiências de “quase morte” descrevem sensações como flutuar acima do corpo ou assistir a um filme com os momentos de sua vida.

A constatação do aumento da atividade cerebral tem potencial para estabelecer novos paradigmas, pois é mais uma evidência que contradiz o que ainda é a hipótese mais forte entre os cientistas, a de que o cérebro morre junto com o restante do corpo. Outras pesquisas vão na mesma linha dessa e sugerem que as pessoas podem reter um certo nível de consciência depois da parada cardíaca, o que leva a experiências fora do corpo semelhantes a sonhos quando elas morrem.

“A descoberta das atividades gama marcadas e organizadas no cérebro moribundo sugere que [uma experiência de quase morte] é o produto do cérebro terminal, que é ativado na morte”, disse Jimo Borjigin, líder de um estudo similar voltado para experiências de quase morte à Vice, outro veículo de mídia americano no final do mês passado.

Borjigin observou esse mesmo tipo de aumento na atividade cerebral (ondas gama) em estudos anteriores feitos com ratos moribundos, mas conta que historicamente tem sido muito difícil realizá-los em humanos. Com esse intuito, o especialista pretende coletar no futuro mais dados sobre cérebros de pessoas morrendo e entender melhor a experiência da morte humana.



El Niñio, o bad boy vai causar prejuízos de R$ 15 trilhões

Temido por muitos, ‘O Garoto’ nasceu nessa quinta (8). A certidão foi emitida pelo NOAA (Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA). A notícia nada alvissareira é que dessa vez ele vai provocar prejuízos estimados em US$ 3 trilhões - cerca de R$ 15 trilhões - à economia global até 2029 e produza condições climáticas extremas no final deste ano, que deve ficar marcado ainda como o mais quente da história. E o Brasil não está a salvo desse bad boy.

O El Niño (O Garoto em espanhol) é um fenômeno climático que causa o aquecimento da temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico, provocando chuvas na América do Sul e secas na Indonésia e Austrália. O fenômeno foi descrito pela primeira vez em 1.600 por pescadores peruanos, em um mês de dezembro (o garoto se refere a Jesus). Ele aparece em intervalos de 2 a 7 anos, e sempre se apresenta de uma maneira diferente.



O impacto econômico dessa nova versão do El Niño foi projetado Cristopher Callahan e Justing Mankin, da Universidade de Dartmouth, e publicado na revista “Science”. Para isso, calcularam os prejuízos globais causados pelos Los Niños de 1982-1983 e de 1997-1998, concluindo que as consequências do fenômeno se estendem por cinco anos. Em outra conta, eles estimam em US$ 84 trilhões (R$ 420 trilhões) o total de perdas geradas pelo El Niño em todo século XXI, tendo em vista a maior frequência das mudanças climáticas geradas pelo aquecimento global, além das consequências adicionais dos gases do efeito estufa que podem ampliar a força dos futuros Los Niños.

Para o Brasil, espera-se mais calor, principalmente entre o final do inverno e o verão. O volume de chuva deve ficar abaixo da média no Norte e Nordeste, e acima no Sul.

"Pode haver inundações severas e solo encharcado no Sul, trazendo prejuízos à produção agrícola", afirmou o meteorologista da Climatempo, Vinícius Lucyrio, a BBC Brasil. Ele ponderou, porém, que a produtividade na região também pode ser beneficiada pela maior quantidade de chuvas.



Como a intensidade do fenômeno ainda não é conhecida, não é possível ter certeza sobre o comportamento das lavouras no país. Mas os eventos passados indicam que alguns dos cultivos que podem ser negativamente afetados são os do café e da cana-de-açúcar. Já a safra de milho de inverno no Centro-Oeste e a de soja no Sul podem se beneficiar. Há risco ainda para os reservatórios das grandes hidrelétricas do país, localizadas nos estados do Sudeste.

Meme da semana





A cassação de Deltan Dallagnol continua a render intrigas, digo, piadas nos polarizados ambientes das redes sociais. A imagem ao lado é do site satírico The Piauí Herald, e voltou a circular após a Câmara confirmar a sentença do TSE e cassar o mandato do ex- Lava Jato







Mais um motivo para odiar segundas-feiras

É fato que o primeiro dia útil da semana não atrai mesmo a simpatia da maioria das pessoas. E se você faz parte da minoria dos trabalhadores que não tem preguiça ou pragueja contra a segunda-feira, é melhor rever seus conceitos.



É que o risco de infarto grave cresce 13% nesse dia da semana comparado com o restante do calendário.



A explicação provável para a alta de infartos graves às segundas é o aumento do estresse devido à necessidade de voltar a trabalhar depois de um fim de semana de descanso. O que provocaria irritação e ansiedade nas pessoas, modificando o ciclo do sono entre outras alterações no corpo.



O levantamento foi feito pelos médicos do Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons na Irlanda, que analisaram dados de 10.528 pacientes internados entre 2013 e 2018 no país e também na Irlanda do Norte.





