Como estudantes baianos construíram o segundo melhor avião do mundo

Quem já andou de avião e nunca parou para se questionar, nem por alguns segundos, como que aquela carcaça enorme, que pode passar de 22 toneladas, consegue acelerar, decolar e viajar grandes distâncias no ar, que atire a primeira pedra. Mas é óbvio que isso tudo é explicado pela física. O foco não é esse. O mais interessante disso tudo é pensar que engenheiros e técnicos em aviação projetam e constroem essas máquinas para que possam fazer voos perfeitos, sejam eles para transportar pessoas ou cargas.

É exatamente essa “mágica” que estudantes de engenharia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) mostraram ao mundo quando construíram o segundo melhor avião na SAE Aero Design East, competição que reuniu 24 universidades de oito países ao redor do mundo. E ninguém melhor para representar o Brasil do que a Axé Fly, equipe composta por 17 alunas e alunos da universidade baiana que foram até a Flórida, nos Estados Unidos, disputar o mundial da categoria.

A classificação para a competição internacional, que aconteceu entre 10 e 12 de março, veio após o 1º lugar na SAE Brasil 2022, em novembro, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Foi o primeiro título nacional da Axé Fly e a segunda classificação na história da equipe para o SAE East. Anteriormente, a equipe, criada na universidade em 2000, era chamada de Aeroufba. Em 2011 recebeu o nome atual e desde então participou de todas as edições do campeonato nacional.

E uma das cabeças pensantes por trás do projeto é a estudante Beatriz Queiroz, 18 anos, que está no quarto semestre de engenharia de produção e, após integrar a equipe nas conquistas do nacional e mundial, vai capitanear a Axé Fly na temporada 2023. Como ela mesma definiu, os títulos passam uma sensação de dever cumprido para todos os integrantes da equipe.

“Nós fizemos tudo o que poderíamos ter feito dentro do tempo que tivemos [de montagem e preparação para as competições]. Sabemos que não tem nenhum ponto que a equipe poderia ter feito melhor, por isso fica a sensação de dever cumprido. Foi um sonho realizado poder competir com outros países e ter uma colocação muito boa contra outros aviões de universidades consagradas pelo mundo”, afirmou.

Entre as universidades representadas estavam os institutos de tecnologia da Geórgia e de Michigan, nos EUA, e instituições do Canadá, como a Universidade de Manitoba, grande campeã do SAE East 2023. A terceira posição ficou com a Universidade Politécnica de Porto Rico. A Unicamp e a Universidade Federal de Juiz de Fora também representaram o Brasil lá no exterior.

Mas, afinal, o que é o aerodesign?

Bom, depois de encher o peito de orgulho pensando em estudantes baianos levando o nome de Ufba Brasil afora, uma das perguntas mais justas de serem feitas é: o que é uma competição de aerodesign e como funciona a montagem e voo dos aviões? Para começar a responder esse questionamento, é importante entender que uma equipe de aerodesign funciona como uma verdadeira montadora de veículos, ou uma equipe de Fórmula 1. Quem fez a justa comparação foi Thiago Fascio, 22, que está no 7º semestre de engenharia mecânica e compõe o setor de cargas e aeroelasticidade dentro de Axé Fly.

“De maneira simples, somos como uma equipe de Fórmula 1. Temos a parte de montagem do carro e existe um regulamento para cada competição, com restrições de formato dos aviões, tamanhos, e até objetivos a serem cumpridos em cada campeonato”.

Além do subsistema de cargas e aeroelasticidade, que serve para calcular as forças sofridas pelo protótipo de avião a cada voo, Thiago explica que o processo de montagem das aeronaves passa pelas equipes de aerodinâmica, que define o formato das asas, geometria dos estabilizadores para dar estabilidade ao avião e o setor de desempenho, que define os motores, hélices e trajetos de decolagem e pouso dos protótipos.

Toda essa dinâmica faz parte da “mágica” de montar um avião que pode pesar de 2,4 a 8 kg e chegar a quase seis metros de envergadura - de uma asa a outra. Tudo isso depende dos regulamentos impostos pela SAE, que variam a cada ano. No campeonato nacional, por exemplo, boa parte do avião era composta por fibra de carbono, já no mundial o material necessário para montá-lo foi de madeira e espuma de PVC.

O grande objetivo da categoria não é simplesmente fazer o avião levantar voo, mas também levar uma carga no ar. No campeonato da Flórida a aeronave decolou levando 13 kg de carga, enquanto no nacional foram mais de 12 kg carregados, o que rendeu também o prêmio de maior carga levantada na competição.

Além disso, as pontuações no campeonato também dependem de um projeto escrito apresentado pelas equipes. Afinal, não há um avião que se construa sem ser um projeto escrito antes. Esse material reúne todas as análises e métodos utilizados por todos os subsistemas da equipe.

Avião da Axé Fly na pista de voo (Foto: Divulgação/Axé Fly)

Da oficina à pista de voo

Para chegar neste produto final, os estudantes da Axé Fly precisam passar por um longo período de análises, projetos e construções. Tudo isso acontece dentro da oficina localizada na Escola Politécnica da Ufba, no bairro da Federação, em Salvador, e levada na prática para a pista de aeromodelismo da fábrica da AVON, que fica em Simões Filho. É o único local que a equipe tem disponível para fazer os testes de voo durante os meses de preparação para as competições.

Nesse tempo, além da ansiedade de colocar o protótipo para voar, é necessário lidar com uma série de frustrações e receios, que fazem parte desse universo de construção.

“O projeto não é linear, ele tem idas e vindas. Projetamos três protótipos para ter um avião que voasse bem. Um nem decolou. O outro ficou instável e caiu. O projeto não começa já dando certo de primeira, então temos que lidar com esses perrengues”, contou o estudante Thiago Fascio.

Daí surge também a necessidade de ter uma figura de liderança dentro da equipe, que gerencie e conduza todos os subsistemas para o melhor caminho possível. E pela primeira vez essa voz de comando partirá de uma mulher. Beatriz Queiroz será a primeira capitã na história da Axé Fly e conta que, desde que entrou no curso de engenharia, já entendia que lidaria com um universo majoritariamente masculino.

“Eu entrei pensando que seria, de fato, um ambiente masculino. Mas não dá para me deixar levar por isso. Pensar que as mulheres estão numa posição abaixo, ou até em quantidade menor [nas universidades], já te leva a uma posição inferior. Então, por mais que seja um ambiente quantitativamente masculino, não significa que não deva ter uma imagem feminina. Você precisa saber se posicionar em qualquer área. [...] E eu espero ter essa imagem de incentivo a outras meninas, nenhuma questão de gênero vai afetar o nosso discernimento na hora do processo seletivo”, ressaltou Beatriz.

Ao relembrar da sua trajetória na equipe até aqui, a estudante não deixa de lembrar do sufoco enfrentado pela Axé Fly durante o campeonato brasileiro no último ano. Disputado em novembro, logo após as eleições presidenciais, o SAE Brasil recebeu estudantes que chegaram em São José dos Campos de avião ou pelas estradas interestaduais. Nessa mesma época, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro protestaram nas rodovias do Brasil e fecharam a passagem de cargas e transportes. Entre os caminhões presos nas barricadas, estava o avião projetado pela Axé Fly.

Thiago, que estava com Beatriz esperando pela aeronave, contou que o protótipo chegou exatamente no dia da competição, horas antes da disputa começar. “Nós não conseguimos nem analisar se tinha tido algum dano. Não conseguimos expor ele como os outros competidores no dia anterior e demos muita sorte do avião ter chegado a tempo. Enquanto isso, a comissão de avaliação estava preocupada, porque eles já haviam avaliado nosso projeto [escrito] e sabia que ganharíamos. Foi um sufoco esse primeiro dia”, relembrou rindo.

Equipe comemorando o título da SAE Brasil 2022 (Foto: Divulgação/Axé Fly)

Sem investimentos, sem resultados

Ao conversar com Thiago e Beatriz, uma coisa ficou clara. O projeto da Axé Fly deu certo muito pelo trabalho e dedicação dos estudantes que compõem a equipe. Mas se tornaria muito mais fácil se houvesse mais apoio e investimentos partindo não só de patrocinadores, mas da própria Universidade. O orçamento para disputar o campeonato mundial girou em torno de R$ 100 mil, que envolve desde a construção da aeronave, transporte de materiais e transporte estadia da equipe. Se não fossem as vaquinhas e rifas feitas ao longo de 2022, talvez a Ufba não pudesse comemorar o título dos seus alunos.

“Nós trabalhamos com o melhor. Então se temos materiais como fibra de carbono ou outros mais delicados, estamos falando de materiais mais caros. Gastamos muito com material e inscrição das competições, e às vezes pedimos reembolso para a universidade, que ajuda algumas vezes. Outras caem para a gente pagar ou conseguir patrocinadores. Corremos atrás de fazer apresentações para empresas que podem nos ajudar com patrocínio, mas acreditamos que era para termos mais apoio de algumas empresas, principalmente do Polo Petroquímico”, afirmou Beatriz.

A relação entre investimentos e resultados também não se limita aos troféus conquistados pela equipe. A Axé Fly também uma oportunidade de crescimento para muitos estudantes. O próprio Thiago viveu isso. Após o sucesso no campeonato brasileiro, o estudante foi convidado pela Embraer, maior fabricante de aviões comerciais do país, para um estágio de Verão em São José dos Campos.

“Foi uma experiência única, que não imaginava que eu poderia ter. Depois de tudo o que aconteceu, eu digo: a Axé Fly é uma oportunidade de se desenvolver, é um facilitador para conseguir estágios e empregos. É um diferencial grande no currículo. E a Embraer é a afirmação da complexidade e reconhecimento desse projeto de aerodesign”, finalizou o estudante.

Para acompanhar a Axé Fly nas próximas competições, basta seguir a equipe em sua conta do Instagram (@axeflyaerodesign). por lá, a equipe atualiza calendário de competições, além das rifas e vaquinhas para ajudar nas arrecadações.

