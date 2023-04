Como fazer Torta Holandesa: aprenda essa receita e surpreenda a todos

O primeiro passo é no liquidificador ou no processador: coloque os biscoitos tipo maisena, bata até ficar bem triturado como uma farofinha.

Agora em uma forma de 20 cm de diâmetro, despeje a farofa úmida e com a ajuda de uma colher pressione a farofa formando uma base no fundo da forma. Reserve na geladeira.

Na sequência, vamos para o preparo do creme: em uma panela coloque o leite condensado, o leite, as gemas peneiradas e a essência de baunilha. Misture bem.

