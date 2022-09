Como foi o casamento de Margareth Menezes, sob as bênçãos da União do Vegetal

Depois do casamento de Xanddy e Carla Perez, em 2001, e de Claudia Leitte com Márcio Pedreira, em 2007, o outro casamento mais badalado de um artista baiano da cena axé foi o da cantora Margareth Menezes com o ator Robson Costa, em 19 de janeiro de 2008. Uma das artistas mais queridas tanto pelos colegas de trabalho quanto pelos jornalistas, Maga, como a chamam os amigos mais íntimos, realizou a cerimônia no Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, em Lauro de Freitas.

A União do Vegetal (UDV) define-se como uma religião de fundamentação cristã e reencarnacionista que usa em seu ritual o Chá Hoasca (ou ayahuasca), preparado a partir de duas plantas amazônicas: o cipó mariri (Banisteriopsis caapi) e as folhas da árvore chacrona (Psicotria viridis).

Na UDV, o chá hoasca é também chamado de vegetal e seus discípulos o bebem, durante as sessões, para efeito de concentração mental. Importante destacar que durante os casamentos não bebe-se o chá.

Quando o local do casamento foi anunciado, houve certo estranhamento nas rodas de artistas da Bahia porque, até então, ou se casava sob as bênçãos da Igreja Católica ou dos templos evangélicos. Eu mesmo fiquei surpreso quando recebi o convite. Cheguei a confirmar. Mas, de última hora, precisei viajar a trabalho e não pude comparecer.

Como naquele ano ainda não havia redes sociais, como hoje conhecemos, as informações foram passadas por amigos que compareceram ou através da cobertura dos jornais e revistas.

Nem todos os convidados puderam comparecer, a exemplo de Ivete Sangalo, que tinha compromisso já assumido. Mas outra grande amiga de Margareth, a também cantora Elba Ramalho, marcou presença e cantou Ave Maria à capela.

Outras celebridades que atenderam ao chamado foram Olivier Anquier, acompanhado da atriz Adriana Alves e da filha Júlia, do seu casamento com Débora Bloch; Flora Gil, Vera Holtz e Jackson Costa (irmão do noivo). Destaque para a chegada dela num carro antigo, um modelo inglês de 1957, dirigido pelo amigo e empresário Antônio Portela, colecionador de carros raros. Tudo devidamente registrado pela imprensa daqui, do Rio e de São Paulo.

O antigo site Ego, que cobriu toda a cerimônia em tempo real, registrou entre outras coisas que “no caminho até o altar, a cantora fez questão de convidar dez crianças, todas filhos de amigos, para cantarem a música 'Amor I Love You', de Marisa Monte e Carlinhos Brown.

"Maga é uma grande amiga e não podia deixar faltar numa data tão importante. Ela e o Robson merecem toda a felicidade do mundo", disse Brown, que foi ao casamento.

Durante os dez anos em que ficou casada (eles se separaram em 2018) Margareth e Robson sempre levaram uma vida discreta. Eu tive o prazer de encontrar com eles em Nova York durante a Lavagem organizada por Silvana Magda e no Brazilian Day. Ao contrario de outros casais famosos que quando se separam se tornam um prato cheio para programas de fofocas, com eles tudo foi noticiado da forma mais simples. Sem disse-me-disse.

Robson é também artista plástico. Desde quando foi casado com Margareth até a separação e nos dias atuais mantém se uma pessoa discreta. Margareth por sua vez continuou exercendo seu trabalho, fazendo shows participando de projetos especiais e sempre presente no carnaval com seu bloco Afropop.

De bem com a vida e vivendo de forma discreta, como prefere, a cantora comemora dia 13 de outubro 60 anos. Mesma idade de Carlinhos Brown, que fará em 23 de novembro. Maga faz parte de um grupo de artistas baianos que comemora data redonda em 2022. Ivete fez 50 anos dia 27 de maio. Bell Marques 70 dia 5 de setembro. Gil e Caetano comemoraram 80 em junho (26) e agosto (7) respectivamente.

Recentemente Margareth participou da gravação da série Canto ao Tempo Acabou nesta terça-feira (9) a gravação da série musical Canto Ao Tempo tempo que reuniu artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Larissa Luz e Majur. Tudo aconteceu no Museu de Arte Moderna com previsão de ir ao ar em novembro (ainda sem data confirmada). Uma co-produção Moviola Gege na presença de Amadeu Alban, direção de Caio Coutinho e na direção de conteúdo Letícia Muhana.