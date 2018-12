Como investir para fazer uma viagem ao exterior no prazo de um ano?

Como garantir um bom investimento em renda fixa? Victor Carvalho

Olá Victor. Os produtos de renda fixa têm, dentre outras características, a de garantir uma maior segurança nos investimentos, reduzindo o risco o que consequentemente impacta na rentabilidade. Mas é possível encontrar bons produtos, alinhando segurança e desempenho. Para isso é preciso fazer uma boa pesquisa em diversas instituições financeiras, bancárias e não bancárias, para que encontre o produto mais adequado ao seu projeto. É comum surgir ofertas de CDBs e Letras de Crédito de bancos menores com boa rentabilidade. É aí que surge a oportunidade de ter um produto de renda fixa com rendimento mais atrativo, superando o CDI. Fique atento às taxas de administração e à rentabilidade para não ter um custo de contratação alto e reduzir seus ganhos.

Como posso escolher um bom plano de previdência? Gabriela Vieira

Olá Gabriela. Para escolher um bom fundo de previdência é preciso saber qual o seu perfil de contribuinte de imposto de renda, valor mensal a ser investido e o prazo que vai resgatar o investimento. Escolha um fundo PGBL se for aproveitar os aportes para deduzir do imposto de renda, limitado aos aportes equivalentes a 12% da sua renda bruta anual. Caso faça a declaração pelo método simplificado, não é interessante essa escolha, opte pelo VGBL. Outro item importante é a forma de tributação. Escolha a regressiva, que vai chegar a uma alíquota mínima de 10% para imposto de renda no longo prazo. E por último e não menos importante, defina por um plano que não tenha taxa de carregamento e ofereça uma rentabilidade acima do CDI, ao menos 120%. Produtos com rentabilidade inferior a isso não são coerentes com o prazo do investimento que irá fazer.

Quero usar o 13º para zerar as dívidas. Qual a melhor maneira de negociar a redução de juros, principalmente os do cartão de crédito? Anônimo

Olá Anônimo. Usar o 13º salário, ou parte dele, para zerar dívida é uma decisão muito inteligente, considerando que o sacrifício de abrir mão desse bônus anual para consumo lhe trará um benefício para toda a vida. A melhor estratégia para obter um ganho na hora da negociação é indicar que fará o pagamento à vista, mas também informar o valor que tem disponível para quitar o débito. Comece sempre a negociação oferecendo o mínimo possível e insistindo na disponibilidade financeira que tem, mas não perca a coerência. Normalmente não conseguem êxito nas negociações as pessoas que fazem propostas diferentes a cada momento. Portanto, estude o valor possível para o pagamento e faça a proposta com total coerência, variando muito pouco o valor oferecido, o que dará credibilidade na negociação e aumentará a possibilidade de êxito.

Como investir para viajar para o exterior? Estou planejando a minha viagem para daqui a um ano. Julia Luz

Olá Júlia. Considerando que sua viagem será daqui a 12 meses, e entendendo que já tenha feito o planejamento de quanto a viagem irá custar associado ao valor mensal necessário para acumular o montante da viagem, faça o investimento desse valor em um produto de renda fixa - isso vai garantir a segurança do seu investimento -, que tenha liquidez não superior a D+3, para que possa resgatar o recurso rapidamente no momento da viagem, e que ofereça uma rentabilidade a partir de 100% do CDI. É possível encontrar investimentos nas diversas instituições financeiras com essas características, a exemplo dos Fundos de Investimento, CDBs e Letras de Crédito. Mas fique atenta ao prazo do investimento para não perder liquidez nem rentabilidade na hora de resgatar.

