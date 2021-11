Como levar os acessórios das passarelas para seu look na vida?

O Afro Fashion Day já se tornou a passarela preta mais representativa do Brasil. Em sua sétima edição, celebra todo o legado e importância do movimento Black Power (poder negro) cujo atuação agitou os EUA e o mundo entre o fim das décadas de 1960 e início 1970. Sua bandeira era a luta pelos direitos civis da população afrodescente, influenciando até hoje gerações por buscar também a libertação dos padrões eurocêntricos de beleza. O evento retorna em seu formato on-line , envolvendo 38 marcas e 47 modelos em desfile gravado dentro da Estação Campo da Pólvora da CRR Metrô Bahia, com exibição hoje, no Dia da Consciência Negra, às 18h, através dos perfis do jornal CORREIO no Instagram (@correio24horas) e Youtube (/Correio24hBahia). Nesse preview para o Entre Moda , destacamos a força dos acessórios , que podem dar um significado ainda maior a um look. E se engana quem pensa que essas peças só podem ser usadas na passarela. Conversamos com os 5 criadores que as desenvolveram e eles foram unânimes: as peças podem ganhar facilmente ruas. Vem conferir nossa seleção. Produção de moda Fagner Bispo (@fagnerbispoo)





Color power

Acessórios coloridos animam qualquer produção até a mais básica. O produtor de moda e curador do AFD, Fagner Bispo, criou bolsas em lona com estampas das revistas Jet

e Ebony, que eram voltadas ao público afrodescendente americano. “Gosto de trabalhar com coisas lúdicas, que traduza bom humor mas que também tenha informação de moda”. Na imagem também aparecem os colares do Mário Farias, nome por trás da @tabompravc. Eles trazem cor e remetem a toda uma ancestralidade rica. “Nossos acessórios já são criados com essa proposta de sair da passarela e ir diretamente para as ruas”, reafirma Mario. Com um colar e uma bolsas dessas, até a camiseta branca com jeans

ganha bossa.

Novo olhar

O designer e styist Filipe Dias concebeu acessórios com toque subversivo, tirando objetos do seu lugar comum. “A exemplo do cadeado. É utilitário. Mas quando se pensa neste objeto sendo usado de outra forma, como um pingente cravejado, automaticamente é visto como algo autêntico”, revela Filipe. Para uma produção bem urbana ou com toque rocker, um colar desses ficaria incrível, revela toda uma personalidade fashion.

Empoderamento

Ana Paula Pereira, responsável pela Aninha By Aninha, teve um desafio criativo e tanto ao fazer seus acessórios em latão, alumínio e couro sintético para o AFD. Ela decidiu colocar em prática o que vem aprendendo no curso de ourivesaria para fazer tudo do zero. “Para materializar a proposta de criar algo novo e seguindo o tema do AFD tive que cortar, filetar e modelar tudo, não quis usar peças compradas prontas”, revela Ana. Desse desafio saíram peças como esse colar com a palavra power, exaltando a força de uma mensagem. Vai do look mais casual até aquele vestido preto sexy pra sair a noite.



Hit total

As bags baguete vieram com tudo no início dos anos 2000 para as passarelas do mundo inteiro e aterrissam no Afro em versão de pelúcia. Candidata a nossa queridinha dessa edição, o item foi criado pelo designer Vinicius Carmezim, da Ziê, é fácil de combinar com tudo que você tiver no guarda-roupa e vai trazer muita personalidade por causa do material divertido. “Criei 5 peças que foram as minis bags e pochetes, bucket , elas são over, chamativas, mas com apelo real”, disse Vinicius. Se destacar na multidão de mesmices também faz muito bem e é um dos papéis da moda.