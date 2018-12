Como organizar o orçamento para sair da casa dos pais?

Edísio, qual a melhor forma de levar dinheiro para o exterior? Marli Menezes

Olá Marli. O ideal é mesclar entre a praticidade, liquidez, taxa e segurança. Existem três formas básica para levar dinheiro ao exterior: A primeira delas é com o próprio papel moeda, fazendo compras em períodos diferentes para não sofrer muito com o câmbio. O fator crítico desse formato é a segurança, portanto, vale ter atenção especial a isso. A segunda forma, mais segura, é a utilização dos cartões pré-pagos. Neles você pode colocar o crédito que for necessário e usar nas compras normalmente. A desvantagem são as taxas e o IOF, que é maior que os cobrados nas operações financeiras internas. A terceira forma é fazer a operação via próprio banco onde possui relacionamento, para sacar em instituições conveniadas na cidade de destino. Contudo, deve observar as taxas e tributos envolvidos para não ter surpresas. Se possuir um cartão de crédito internacional, as comprar podem ser realizadas nele, mas não é a opção mais adequada porque, além das taxas envolvidas, você pagará a fatura pela cotação do dia do fechamento e não do dia da compra, por isso essa deve ser a última opção.

Qual o melhor investimento para aplicar o 13º? Davi Oliveira

Olá Davi. Para saber qual o melhor investimento é preciso entender qual o seu objetivo com o dinheiro investido, assim como qual o tempo de investimento e valor disponível, além, é claro, de conhecer o seu perfil de investidor para que se possa indicar produtos adequados ao seu perfil. Considerando que tenha um perfil conservador e que o investimento seja para um prazo de até dois anos, é recomendado produtos de renda fixa como CDB, Letras de Crédito, Tesouro Direto e Fundos de Investimento. O que vai diferir entre esses produtos são as taxas, rentabilidade e a liquidez. Opte por investimento que ofereça ao menos 100% do CDI em rentabilidade, com taxa de administração não superior a 1,5% ao ano e que tenha uma liquidez de até D+3. Conseguindo aderir a um produto dentro dessas características, estará fazendo um bom investimento para um perfil conservador, mas caso precise de algo mais arrojado, recomendo estudar melhor os produtos ou procurar auxílio de um especialista.

Como me organizar financeiramente para sair de da casa dos meus pais com salário de estagiário? Anônimo

Olá Anônimo. Sair da casa dos pais significa assumir o controle de sua própria vida de maneira independente, e para isso é necessário entender quais os custos que terá nessa nova etapa, como por exemplo as despesas com aluguel, alimentação, contas de consumo, transporte e outras. Com esses dados é possível desenhar um cenário considerando seu salário como estagiário, e verificar se ele é suficiente para financiar essa decisão. Se não for, cabe rever a decisão ou encontrar uma fonte alternativa de renda.



Qualquer valor investido no Tesouro Direto paga Imposto de Renda? Aline Matos

Olá Aline. Mesmo sendo uma opção de título público, qualquer investimento feito no Tesouro Direto paga imposto de renda, portanto, é importante estar ciente dos descontos e do ganho líquido no final. Mas a característica de tributar imposto de renda ou não nem de longe é o fator mais importante a ser analisado. O que devemos observar é o ganho real de cada produto, ou seja, quanto vai ter de rendimento líquido, após o imposto de renda, e assim decidir pelo melhor produto. A forma de tributação para produtos de renda fixa é diferente da conhecida tabela progressiva, existem alíquotas regressivas de cobrança de acordo com o prazo do investimento. O maior percentual do imposto é de 22,5% para resgastes em até 180 dias, e chega a 15% para os investimentos com mais de 721 dias. Vale destacar que o imposto é cobrado apenas sobre o ganho, um seja, sobre o que rendeu de seu investimento.

