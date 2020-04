Como projetar fantasias quando o mundo está tão difícil? Por isso, mais do que nunca, o desafio da imprensa tem sido enorme. Talvez, neste momento, o caminho seja ser mais pé no chão, menos ligado ao “luxo”. A Grazie, famosa revista inglesa, foi rápida e botou na capa uma funcionária do SUS local. Acertou em cheio! Por isso, a coluna de hoje é em homenagem aos profissionais e empresários que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Leia, compartilhe e divulgue – ajude a levar informação séria, responsável e compatível com as necessidades dos dias atuais.

Ubiraci Mercês (divulgação)

Virando o jogo

O novo coronavírus parou o mundo, mas não completamente. Durante a crise causada pela pandemia, a startup SanarMed recebeu um aporte de 60 milhões de reais liderado pelos fundos Valor Capital Group e DNA Capital. A empresa, que oferece uma plataforma online de conhecimento e informação para médicos e profissionais da saúde, irá usar os novos recursos para aperfeiçoar suas ferramentas tecnológicas e ampliar seu quadro de funcionários.

“Com esse recurso, a Sanar vai trazer mais tecnologia e ajudar a aumentar a capacidade dos médicos e profissionais da saúde. Não teria momento mais oportuno para mostrar o quanto isso é necessário. Hoje, o sistema de saúde é complexo e ineficiente, e grande parte das decisões da cadeia de custo deste setor passa por esse profissional. Transformar esse profissional num super profissional através de conteúdo para cada etapa da sua carreira com rápido acesso vai gerar ganhos imagináveis para a sociedade”, nos disse, ontem à tarde, por videoconferência, o fundador e presidente da startup, o baiano Ubiraci Mercês. Em pronunciamento oficial, Antoine Colaco, sócio da Valor Capital Group, destacou que a Sanar “ pode transformar a saúde de maneira disruptiva”.

Mariana Figueiredo (divulgação)

Jovem promessa

Mariana Figueiredo se formou, em dezembro, em Medicina. De lá pra cá, sua vida virou do avesso. Não só pela nova profissão, mas também por enfrentar de cara um desafio tão grande, como a pandemia do novo coronavírus. “Minha rotina mudou bastante. O maior desafio é passar informação aos pacientes, pois cada um tem uma visão diferente da pandemia. Alguns angustiados, outros não se importando muito. Já atendi adolescente com crise de pânico por causa da Covid-19 e idosos achando que dessa vez não vão escapar”, comentou. Sobre o isolamento social, ela é enfática: “Quanto mais eficaz, menos necessário ele parece ser, porque menos pessoas vão adoecer e quem está em casa isolado pode ter a falsa impressão de que a doença não é tão grave assim. Por isso, é importante que continuemos a estimular exaustivamente”.

Tatiana Ferraz (divulgação)

Pioneiro

O Linus Pauling, que possui diversas unidades na capital baiana, foi o pioneiro em trazer para a Bahia o exame Pesquisa de Anticorpos IgG /IgM para Covid-19, proporcionando uma informação importante sobre a reação imunológica do paciente frente à infecção viral. “A fim de garantir a segurança dos pacientes, estas coletas são realizadas em domicílio através da nossa equipe”, garantiu a farmacêutica bioquímica Tatiana Ferraz, diretora técnica e comercial da rede de laboratórios. O teste custa R$350. Além dele, o Linus Pauling também realiza o teste genético, o RT-PCR, que detecta o vírus desde a fase inicial da infecção.



Inovação e tecnologia

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) será a organização social responsável pelo gerenciamento do Hospital Espanhol, que pretende ser referência estadual para tratamento de pacientes com infecção severa pelo novo coronavírus. “Estamos assumindo a gestão do Hospital Espanhol ao longo da próxima semana, e vamos contar com 160 leitos, dos quais 80 serão de Terapia Intensiva. Vai ser um hospital 100% focado na Covid-19, e para isso, estamos trabalhando com protocolos específicos para tratar os infectados, aliando inovação e tecnologia ao processo médico. Teremos na diretoria médica o Dr. Roberto Badaró, um dos grandes infectologistas da Bahia”, revelou Alan Kertzman, diretor geral do INTS.

Jadelson Andrade (divulgação)

Empenhado

O médico cardiologista e presidente do Hospital da Bahia, Jadelson Andrade, também está empenhado no combate ao novo coronavírus. “Desde o início do primeiro caso no Brasil e na Bahia, a Diretoria do Hospital da Bahia criou um Comitê de Gerenciamento da Covid-19. Este comitê desenvolveu diversas ações com objetivo de proteger colaboradores e pacientes. O objetivo destas ações foi, desde o início, tornar o Hospital da Bahia uma instituição segura para todos”, nos disse Andrade.

