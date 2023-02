Comoção marca o retorno da Festa de Iemanjá, que completa 100 anos

Os primeiros raios de sol começavam a despontar no céu do Rio Vermelho quando os fogos de artifício, antes das 5 horas, já serviam de aviso: começava ali o dia de Iemanjá, a mãe de todos os orixás. Nas ruas, quem havia passado a madrugada acordado se misturava com os devotos que chegavam cedo para depositar suas oferendas nos balaios do Barracão, próximo à Colônia de Pescadores Z1. Cada hora marcada no relógio representava menos espaço disponível na areia e na orla. Uma multidão celebrou o reencontro da festa que completa 100 anos em clima de paz e axé.

A impressão é de que a parte profana da celebração começou antes mesmo da alvorada, que marca o início das práticas religiosas no dia 2 de fevereiro. Nem a chuva forte que caiu durante a madrugada foi capaz de espantar quem curtia a espécie de micareta do Rio Vermelho, com direto a música e regada a muita bebida. Afinal, é verão em Salvador, a cidade que mistura o sagrado e o profano como nenhuma outra é capaz.

O presente principal chegou por volta das 5 horas da manhã (Foto: Maysa Polcri/CORREIO)

Quando o presente principal, produzido pelo terreiro Ilê Axé Oxumarê enfim chegou ao local, uma onda de comoção se espalhou por devotos, turistas e curiosos. Depois de dois anos sem a celebração pública que homenageia a orixá, foi difícil encontrar quem não se arrepiasse com a catarse coletiva do lugar.

Carregado por filhas e filhos de santos, a coroa nas cores azul e branco coberta de folhas e uma escultura em forma de estrela-do-mar fazia jus ao centenário da festa, que é Patrimônio Cultural de Salvador. O presente começou a ser elaborado no terreiro há meses, quando através de um jogo de búzios (ifá), Iemanjá disse o que queria para sua celebração. A rainha participa diretamente do seu dia.

A preocupação com o meio ambiente também marcou a festa deste ano, outro pedido da orixá. Para não poluir o ocenao e agredir a fauna marinha, o presente principal foi ecológico e biodegradável. Muitos outras oferenda, menores, seguiram a indicação.

Apesar das muitas oferendas ecológicas, ainda foi possível ver pessoas depositando plásticos no mar (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

As milhares de pessoas presentes logo nas primeiras horas da festa comprovaram: em dia de Iemanjá, todos os caminhos levam ao mar do Rio Vermelho. A devoção à rainha é tamanha que ultrapassa barreiras religiosas. Ao longo de toda a manhã, praticantes de umbanda, candomblé, católicos, espíritas, agnósticos e o que mais fosse possível, conviveram em paz.

Maria da Glória, 63, se destacava em meio às pessoas que se apertavam entre as barreiras de metal, que guiavam a fila que levava ao presente principal. Em uma mão, a ajudante de eventos carregava a flor que depositaria em um dos diversos balaios. No corpo, estava agarrada a uma sacola que estampava a imagem de Santa Dulce.

Católica e devota de Iemanjá, há uma década ela frequenta a celebração. Tudo começou quando, já descrente de uma cura para um problema no coração, apelou para pedidos à orixá. “Eu não achei ninguém para vir comigo pela primeira vez e vim só com Deus. Foi quando pedi a cura para Iemanjá e fiz a minha promessa. Graças a ela, eu fiquei boa”, contou muito emocionada enquanto a fila andava devagarinho.

Mesmo sozinha, Maria da Glória cumpriU sua obrigação como devota e agradeceU à Iemanjá pela cura (Foto: Maysa Polcri/CORREIO)

Também católica, a técnica de enfermagem Marize Gomes, 48, é devota da orixá há mais de 30 anos. “Com 16 anos minha devoção começou graças a minha mãe, que me passou os ensinamentos. Eu respeito todas religiões e a fé que leva as pessoas”, disse. Além dos 50 minutos passados na fila para conseguir colocar suas oferendas no presente principal, Marize percorreu os 100 km que separam Salvador e Conceição do Jacuípe, onde vive. Para ela, nada é esforço: “Meu ano só começa depois do 2 de fevereiro”.

Mesmo em momentos diferentes da festa, essa frase foi ouvida diversas vezes pela reportagem. Eliana Rodrigues, 63, não tem religião, mas aproveitou o retorno da celebração com o público para agradecer à Iemanjá. “Quando eu não venho, eu fico frustrada, estar aqui de novo é muito bom. Agora sim o ano começou”, disse. Nem o horário apertado atrapalhou os planos dela. Se às 6 horas colocou suas rosas no balaio, às 9 horas estaria pronta para dar início à sua jornada de trabalho.

Diversidade com o pé na areia

“Palavra da salvação”, entoa um bispo debaixo de uma tenda com os dizeres Centro Espírita Deus Reina na Umbanda. Ao lado da cena, pais e mães de santo ofereciam banho de pipoca a quem passasse. “Essa mistura só existe na Bahia”, chegou a dizer um devoto baixinho, que sorria quase que hipnotizado pela multidão que se encontrava no início da manhã na Praia do Rio Vermelho.

O bispo Dom Márcio Tranquilli rezou a missa na tenda do Centro Espírita Deus Reina na Umbanda, ao lado de Pai Menininho, que aparece no meio da imagem (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Enquanto o bispo rezava a missa, dezenas de pessoas se reuniam ao redor, algumas ajoelhadas. Diferentemente de outras festas religiosas em que santos católicos e orixás dividem o mesmo dia, o 2 de fevereiro, em Salvador, é exclusivo de Iemanjá, que brilha sozinha. Só vai a celebração depositar oferendas quem acredita na rainha e isso independe de religião, como ficou mais do que claro para quem pisou na areia.

"Se tudo fala de Cristo e vem dele. Por que temos que nos separar? Temos que mostrar para o povo que não tem que ter separação, seja se raça, de religião ou orientação sexual", defende Pai Menininho, que fundou o Centro Espírita Deus Reina na Umbanda, de Feira de Santana, há 28 anos.

O responsável pela missa, Dom Márcio Tranquilli, bispo do Movimento Católico Apostólico Independente do Brasil, também celebrou o encontro inter-religioso. "Nós acreditamos que Deus está onde é evocado. Esse encontro de religiões é a maior das expressões de Deus", disse.

Enquanto isso, a presença das entidades baixando na areia durante as danças proporcionava um verdadeiro espetáculo para os curiosos e também para os religiosos. Pai Ducho de Ogum, do terreiro Ilê Axé Awnergy, responsável pela elaboração do presente principal nos últimos dois anos, analisou o encontro de religiões diferentes.

“É um momento das nossas religiões se reunirem para nos dar mais paz e força. Assim podemos sentir ainda mais a energia dos nossos ancestrais”, falou.

A maior parte das dezenas de tendas montadas na areia eram de terreiros de candomblé de fora de Salvador (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Pela primeira vez na festa, Caroline Maura, 20, passou a madrugada na rua e não queria ir embora. Até aproveitou um espaço da areia para tirar um cochilo antes que a alvorada tivesse início. Iniciada há pouco mais de dois anos no candomblé, ficou maravilhada com as demonstrações de devoção à rainha do mar.

Mesmo sendo filha de Iansã e não de Iemanjá, fez o que pôde para conseguir passar as primeiras horas na celebração. Com a folga no shopping onde trabalha garantida, foi aproveitar o momento especial. “Iemanjá é uma orixá que eu tenho muita devoção e que eu aprendi a amar. Ela é a mãe de todos os oris e não tem como não ter um carinho a mais”, disse.

*Com orientação de Perla Ribeiro.