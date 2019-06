Companheiros de clube se encontram em clássico Brasil x Argentina

Com a globalização do futebol, atletas de vários lugares do mundo passaram a se encontrar nos mais diversos centros do esporte bretão espalhados pelo mundo. Na Europa, por exemplo, não são raros os casos de jogadores brasileiros e argentinos desfilando nos mais diversos países do Velho Continente.

Às vezes, a identificação dos atletas com os clubes é tão grande que fica até estranho vê-los como rivais, mas é isso que vai acontecer na próxima terça-feira, quando Brasil e Argentina estarão frente a frente em busca de uma vaga na final da Copa América. Quando os dois times subirem ao gramado do Mineirão, a partir das 21h30, companheiros de cinco times diferentes se tornarão rivais por, no mínimo, 90 minutos.

Alguns casos como Philippe Coutinho e Messi, ambos atletas do Barcelona, ou o de Gabriel Jesus e Agüero, que disputam posição no comando de ataque do Manchester City, atual bicampeão inglês, chamam atenção. No mesmo City, Ederson, Fernandinho e Otamendi fazem parte do elenco. Com cinco jogadores, o time azul de Manchester é o que mais cedeu jogadores para Brasil e Argentina na Copa América.

Os outros clubes da lista são o campeão holandês Ajax, que é dono dos passes de David Neres e de Tagliafico - lateral-esquerdo titular da albiceleste. Saindo da Holanda, pegamos um voo até a França, onde a trinca formada por Thiago Silva, Paredes e Di María defende o Paris Saint-Germain.

Pensa que acabou? Que nada. Os últimos companheiros de time jogam na Itália: enquanto Lautaro Martínez e Miranda atuam na Inter de Milão, a dupla de canhotos formada por Alex Sandro e Dybala joga na octacampeã nacional Juventus. Ao todo, 16 companheiros de clube vão se enfrentar na semifinal do torneio.

*com supervisão do subeditor Miro Palma