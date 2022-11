Companhia aérea do Catar rebate brasileira barrada em avião: 'Rude'

A filial de Doha da empresa Qatar Airways compartilhou, nesta sexta-feira (25), um comunicado rebatendo a acusação de gordofobia feita por uma modelo brasileira. Juliana Nehme relatou ter sido barrada em um voo no Líbano na última terça-feira (22). As informações são da Folha de São Paulo.

A companhia aérea disse que "de acordo com as práticas da indústria e de forma semelhante à maioria das companhias aéreas, qualquer pessoa que impossibilite o espaço de outro passageiro e não consiga prender o cinto de segurança ou abaixar os apoios de braço pode ser solicitada a comprar um assento adicional tanto como uma precaução de segurança quanto para o conforto de todos".

Juliana disse ter sido vítima de gordofobia, já que a companhia exigiu a compra de um assento extra para embarcar.

O comunicado disse que a segurança do aeroporto interveio uma vez que a passageira teria sido "extremamente rude e agressiva com a equipe de check-in" do Aeroporto de Beirute, quando um de seus acompanhantes "não apresentou a documentação PCR necessária para entrada no Brasil". "Funcionários e passageiros estavam extremamente preocupados com a situação."

Juliana disse que teve ajuda da Embaixada Brasileira e do Consulado Brasileiro no Líbano, e explicou que a empresa tinha finalmente cedido e ela não precisou pagar multa [pela perda do voo] nem comprar um assento extra.

Mesmo aliviada com a situação resolvida, ela afirmou que nunca tinha sido tão humilhada. "Não quero mais ficar aqui, nunca na minha vida imaginei passar tudo o que estou passando. Já sofri gordofobia de todos os jeitos no Brasil, mas nunca imaginei ser olhada da forma que fui olhada. Nunca imaginei ser maltratada como fui e ainda fazer a minha família passar por isso", comentou ela.