Companhia Baiana de Pesquisa Mineral realiza nova edição do CBPM Convida

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) realizará nesta quinta-feira (30), às 9h, uma nova edição do CBPM Convida. O evento abordará o tema “A utilização dos resíduos da mineração e a discussão de uma cadeia produtiva para o setor”.

A discussão ocorrerá no auditório da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Para debater o assunto, e expor as suas experiências estará presente o vice-presidente da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB).

Além dele, comparecerão Paulo Misk, CEO da Tombador Iron, Gabriel Oliva e a doutora em Gestão e Tecnologia Industrial, Luara Vieira, representando o Senai Cimatec.

Serviço

CBPM Convida

Tema: A utilização dos resíduos da mineração e a discussão de uma cadeia produtiva para o setor

Quando: quinta-feira (30), às 9h

Onde: auditório da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - Centro Administrativo da Bahia (CAB)