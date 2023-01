Companhia de teatro da Biblioteca Monteiro Lobato procura novos talentos 

A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, unidade da Fundação Pedro Calmon, abre nesta segunda (2) as inscrições para novos talentos teatrais. As vagas são para crianças e adolescentes que se identificam com as artes cênicas e têm vontade de aprender técnicas de atuação. A companhia atores de 8 a 17 anos para a seleção de um novo grupo de teatro da unidade. As inscrições seguem até 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h30 às 17h, de forma presencial, na sede da biblioteca, na Praça Conselheiro Almeida Couto, em Nazaré.

Nas oficinas, os participantes desenvolvem o hábito da leitura, escrita e pesquisa, estimulando o trabalho em equipe, ajudando na confecção de personagens, cenários e principalmente aprendendo a se expressarem. Além disso, o grupo de teatro incentiva as crianças e jovens a valorizem a comunicação e o relacionamento interpessoal.

SERVIÇO - Inscrições para a Companhia de Teatro da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato | de 2 a 31 de janeiro, das 8h30 às 17h , na sede da instituição, localizada na Praça Conselheiro Almeida Couto, em Nazaré | Gratuito