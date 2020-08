Companhia do teatro Vila Velha estreia espetáculo ao vivo em palco virtual

A companhia Teatro dos Novos estreia nesta sexta (14) o espetáculo Fragmentos de um Teatro Decomposto, no palco virtual do Teatro Vila Velha, que inaugura a nova maneira da companhia atuar ao vivo, com atores, atrizes, técnicos e público juntos, porém cada um em sua casa. Com direção de Marcio Meirelles, a montagem começou a ser pensada no começo isolamento social e acontece em três apresentações – de hoje a domingo, às 20h, no Youtube do Vila Velha (https://bit.ly/3hwVqW6).

Já encenado pela companhia em 2013, 2014 e 2018 na peça Espelho para Cegos, o texto do dramaturgo Matéi Visniec ganha nova dimensão, com os atores separados, se alternando em nove monólogos que tratam de cidades invadidas por pragas, isolamento e solidão. “O texto tem essa qualidade incrível de apresentar essas imagens e situações tão atuais de cidades invadidas, de pessoas isoladas”, comenta a atriz Chica Carelli, para quem o processo de montagem foi um desafio e uma conquista.

Os integrantes da Companhia precisaram ensaiar a partir de suas casas através do aplicativo Zoom, sua nova sala de ensaio. E lidar com questões técnicas como qualidade de transmissão via internet, microfones, câmeras de vídeo. “Foi preciso aprender a usar todas essas variáveis complexas a nosso favor, transformar as limitações em qualidade. Mas tem sido surpreendente a quantidade de soluções encontradas para dominar esse novo espaço, esse novo palco”, diz Chica.

Para Marcio Meirelles essa nova realidade exigiu outras abordagens para a construção da encenação. “Como marcar entradas e saídas de atores, como ajustar intenções na interpretação, agora mediada pelo áudio e o vídeo de computadores e celulares dos atores e atrizes. Estas e outras situações estiveram presentes na montagem do espetáculo”, afirma o diretor, que acrescentou à montagem o texto Andando pela Paris Deserta ou o Mundo de Chirico, no qual Visniec reflete sobre as ruas desertas durante a pandemia.

Além de Chica Carelli (Louca Lúcida) , o elenco reúne Clara Romariz (Louca Tranquila), Loiá Fernandes (Louca Febril), Miguel Campelo (Morador de Rua), Rodrigo Lélis (Homem no Círculo), Vick Nefertiti (Homem da Lata de Lixo), Ananda Brasileiro (A Corredora), Clara Torres (A Mulher da Barata), Anne Cardoso (A Mulher do Cavalo)





SERVIÇO

Fragmentos de um Teatro Decomposto (2020)

Estreia: 14, 15 e 16 de agosto, às 20h

Onde: Ao vivo no Youtube do Teatro Vila Velha ((https://bit.ly/3hwVqW6))

Ingresso: R$10, R$20 e R$ 50 (a escolha do espectador). Fica a critério do comprador pagar um dos três valores. Feito o pagamento, o comprador receberá em sua caixa de email um link para o espetáculo, dez minutos antes do início da apresentação. https://bit.ly/30LnqzC