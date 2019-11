Companhia italiana de dança faz apresentação inédita no TCA

A companhia italiana de dança Kataklò Athletic Dance Theatre encerra sua turnê no Brasil com uma apresentação única em Salvador amanhã. Misturando elementos da dança com esporte, o espetáculo Eureka já passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

No enredo, o espetáculo traz como principal elemento a ideia da descoberta e da inovação. Pensado e elaborado por Giulia Staccioli, fundadora do grupo, coreógrafa e ex-atleta de ginástica rítmica, o próprio nome da montagem sugere elementos da dança que remetem ao inesperado, já que o termo eureka (encontrei em grego) foi usado pelo matemático Arquimedes ao notar mais uma descoberta.

Dividido em duas partes, o espetáculo mistura cenas mais poéticas, intensas e menos coloridas, com cenas mais energéticas que envolvem a plateia com os seis artistas em cena.

O grupo, que já rodou o mundo, marcou prssença em grandes eventos internacionais como as Olimpíadas de Sidney, em 2000, e durante cerimônia do Dia Mundial da Juventude, assisitida pelo Papa João Paulo II.

Serviço:

O quê: espetáculo Eureka do grupo de dança Kataklò Athletic Dance Theatre

Quando: terça (12), às 20h30

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Ingresso: de R$ 50 a R$ 120

Venda: Bilheteria TCA e sites Ingresso Rápido e Dell´Arte.