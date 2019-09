Competidores começam a retirar kits da Maratona Salvador

A contagem regressiva para a terceira edição da Maratona Cidade de Salvador começou. Nesta quinta-feira (12), competidores já faziam fila para pegar os kits da corrida, que acontecerá neste domingo (15).

Emanuel Bulos, 40, fará, pela primeira vez, o percurso de 42 km na capital baiana. Ele já participou outras duas vezes da prova, mas em São Paulo e Porto Alegre. Para essa estreia de maratona em casa, os preparativos já iniciaram.

“Estou me hidratando desde agora e mudando a rotina, descansando mais, suspendendo a musculação. Sábado (14), será um treino mais leve, de apenas 20 minutos”, afirmou. Focado, o analista de redes está já de olho em sua próxima corrida. “Em novembro, farei 50km em Mucugê, na Chapada Diamantina. Então, usarei a Maratona Salvador para me esquentar como um treino”.

Quem também fará os 42km na corrida será o guarda municipal Cleiton Lima, 45. “Eu já participei três vezes. Espero completar o percurso em menos de 3h30”.

Além de 42km, há as modalidades de 21km, 10km e 5km. A psicóloga Veronice Dias, 42, escolheu a versão de 10km. “Para esta, não treinei - mas quero ver se consigo fazer em 1h. E meu marido, Jorge Willy, estará na de 42km. Quem sabe não consigo no futuro uma de 21km e até 42km?”, sonha.

Já a administradora Luciana Monteiro, 30, preferiu a menor, de 5km. "Será a minha primeira vez na competição. Estou treinando na academia e na rua e resolvi participar da corrida, deu vontade".

A entrega dos kits da Maratona Cidade de Salvador será feita até sábado (14), das 9h às 22h, na praça de alimentação do Shopping Barra.

Para pegar os materiais, é preciso que o atleta inscrito apresente um documento de identificação oficial com foto. Se a retirada for feita por terceiros, é necessário mostrar um comprovante de pagamento ou confirmação de inscrição, juntamente com cópia da carteira de identidade do participante.

Atletas que são vinculados à Federação Baiana de Atletismo devem apresentar a carteira da Confederação Brasileira de Atletismo original ou declaração expedida pelo órgão local.

O kit traz a camisa oficial da competição, sacola, garrafa de água, viseira e o número de peito, com chip para cronometragem confeccionado em material à prova d'água e resistente ao manuseio.

O percurso total do evento será do Farol da Barra até a Rua Aristides Milton, no bairro de Itapuã. São esperadas cinco mil pessoas, vindas de mais de 190 cidades e de 24 estados. As largadas acontecerão às 5h30 (21km e 42km) e 6h (5km e 10km).