Completando 15 anos, Enecult discutirá sobre a cultura do ódio

Reconhecido internacionalmente e consolidado como um importante espaço de discussão, o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult) terá mais uma edição a partir desta quarta-feira (31).

Em 2019, o projeto faz 15 anos e discute a cultura do ódio e medo no país, resistindo como espaço de produção conjunta. O evento acontece até sábado (3), recebendo uma série de debates, apresentações de trabalhos, lançamentos de livros e outras atividades.

Para a abertura, foi convocado o escritor e antropólogo Luiz Eduardo Soares, considerado um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. É ele um dos autores dos volumes 1 e 2 da série "Elite da Tropa", que inspirou os filmes "Tropa de Elite".

Luiz Eduardo Soares integrará programação do XV Enecult

(Foto: Artur Renzo/Divulgação)

No Enecult, Luiz Eduardo dará a palestra "Política como Experiência: Ódio e as Linguagens da Intensidade, às 18h30, no auditório da Faculdade de Arquitetura da UFBA, na Federação. “Vou tratar do que o país tem vivido, na relação da subjetividade com a política, nos últimos anos, seus fundamentos e suas implicações”, adianta.

Antes, às 18h, o mesmo espaço recebe a apresentação gratuita de Banho de Sangue, da artista Luzia Amélia Marques. Na performance, Luzia denuncia a violência contra mulher no Brasil, expressa nos altos índices de feminicídio.

A performance Banho de Sangue será apresentada durante a abertura do evento

(Foto: Tássia Araújo/Divulgação)

Livro

Luiz Eduardo Soares aproveitará a participação no Enecult para lançar sua mais nova obra, "Desmilitarizar; segurança pública e direitos humanos" (Boitempo, 2019).

“[Desmilitarizar] significa permitir que a polícia ostensivo-preventiva se organize de modo descentralizado, com flexibilidade adaptativa a circunstâncias locais, de acordo com as necessidades impostas por suas finalidades: servir à cidadania, garantindo-lhe os direitos, preservando-lhe a vida e a incolumidade. Hoje, como força reserva do Exército, a PM é obrigada a copiar seu modelo organizacional e sua cultura corporativa, adequados à guerra, não às metas de natureza policial, no estado democrático de Direito. Além disso, sendo militares, os policiais não podem se organizar e expressar, tornando-se vítimas de todo tipo de abuso e da super-exploração de sua força de trabalho”, defende.

A capa do novo livro de Luiz Eduardo Soares

(Foto: Divulgação)

Na obra, o ex-secretário nacional de Segurança Pública trata de pontos como as altas taxas de encarceramento nacional, o racismo estrutural dentro do sistema prisional e a opinião pública sobre a ação policial. “Há a crença de que, agindo com liberdade para matar, sem respeito à legalidade, as polícias serão mais efetivas no combate ao crime. Trata-se de uma ilusão, cujas consequências são trágicas, como demonstra a história recente do Brasil”, afirma.

Defensor da ampla reforma no atual modelo prisional, Luiz Eduardo destaca que o país já caminha para ter a terceira população carcerária do mundo, se aproximando dos 800 mil presos, sendo 70% deles negros.“Trata-se de um apartheid e de um verdadeiro genocídio. Por outro lado, o encarceramento em massa fortalece as facções. Ou seja, nosso país está destruindo vidas jovens e contratando violência futura. É preciso, com urgência, caminhar para a legalização das drogas e o desencarceramento”, destaca. A abertura do Enecult será transmitida, ao vivo, pelo canal da TV Ufba no Youtube (www.youtube.com/tvufba).

Confira a entrevista completa com Luiz Eduardo Soares aqui.

Outros dias

Com coordenação geral dos professores doutores Adriano Sampaio e Lynn Alves, o XV Enecult terá minicursos, simpósios e relatos com temas que vão de games até gestão cultural, passando pela política e diversidades sexuais.

Haverá ainda apresentação de video mapping, lançamento de livros e programação infantil. Além da Feira da Associação de Artesãos da Bahia, que rolará, de amanhã até sábado, na Praça das Artes, em frente ao PAF III (Campus Ondina). Todas as atividades da programação são abertas ao público.

A Feira da Associação de Artesãos da Bahia acontece na Praça das Artes

(Foto: Divulgação)

Programação do XV Enecult:

31 de julho de 2019 (quarta-feira):

UFBA – Auditório da Faculdade de Arquitetura;

18h Abertura XV ENECULT – Performance Banho de Sangue – Luzia Amélia;

18h30 Palestra de abertura - Política como experiência: ódio e as linguagens da intensidade

Convidado: Luiz Eduardo Soares;

01 de agosto de 2019 (quinta-feira)

UFBA – Campus Ondina

08h Credenciamento | PÁTIO PAF 3

08h30 Minicursos:

(1) – Arte, Games e Cultura

Auditório B – PAF I

Convidados: Danilo Dias (Unime/UNEB) e Isaías Pinho (SENAI Cimatec)

Coordenação: Lynn Alves (UFBA)

(2) – Cuíerlombismo literário: cultura, literatura e afrodiasporicidade sapatão

Teatro Experimental – Escola de Dança

Convidadas: Mayana Soares (Doutoranda literatura e cultura no Ppglitcult/UFBA, Pesquisadora do Traduzindo no Atlântico Negro e Núcleo de pesquisa em Cultura e Sexualidade – Linha LIF) e Camila Carmo (Mestranda em literatura e cultura no Ppglitcult/UFBA, Pesquisadora do Núcleo de pesquisa em Cultura e Sexualidade – Linha LIF)

Coordenação: Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gênero e Sexualidades (NUCUS)

(3) – Cultura e Território: um campo em construção no Brasil

Auditório – FACOM

Coordenação: Juliana Lopes (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – Flacso Brasil) e Alexandre Pimentel (IFRJ)

(4) – Desafios e dilemas da Gestão Cultural

Auditório – PAF III

Convidados: Coletivo de Políticas Culturais Coordenação: Albino Rubim (UFBA)

(5) – Pesquisando a diversidade cultural: contribuições das Ciências Sociais

Auditório A – PAF I

Coordenação: José Rogério Lopes (PPGCS-LaPCAB-Unisinos) e Adimilson Renato da Silva (LaPCAB-Unisinos)

(6) – Financiamento Coletivo – Benfeitoria

Sala 101 – PAF III

Convidada: Larissa Novais (gerente de projetos da Benfeitoria e produtora cultural)

Coordenação: Adriano Sampaio (UFBA)

12h30 Intervalo

13h Yoga do Riso (Praça das Artes – Toldo das Práticas Integrativas)

14h Apresentação em Grupos de Trabalho nos 19 Eixos temáticos

14h Relato de Experiência: Fortalecendo Redes Culturais – uma experiência entre formação de agentes culturais, mobilização de redes e promoção da diversidade cultural

Auditório – PAF III

Coordenação: Ana Paula do Val (CEBRAP/SP; ODC/MG/BA; MALOCA/PR), Danilo Júnior de Oliveira (CEBRAP/SP; CELACC/SP) e Maria Carolina Vasconcelos Oliveira (CEBRAP/SP)

18h Programação artística: Performance Transplante de Subjetividades

Arena IHAC Artistas: Peri Brasil (IHAC/UFBA) e Luisa Caria (IHAC/UFBA)

Coordenação: Paola Leblanc (IHAC/UFBA)

02 de agosto de 2019 (sexta-feira)

UFBA – Campus Ondina

08h Credenciamento (HALL PAF III)

08h30 Simpósios:

(1) – A arte como potência de si – Artivismo das dissidências sexuais e de gênero

Auditório A – PAF I

Convidados: Leandro Colling (NUCUS), Rafael Guimarães (UFSB), Yuna Vitória (Transbatucada e NUCUS) e Djalma Thürler (NUCUS)

Coordenação : Veronica Navarro (doutoranda pelo PPGAC-UFBA e integrante do NUCUS)

(2) – A indústria de jogos digitais no Brasil: políticas, programas e ações

Auditório B – PAF I

Convidados: Ana Antar (Era Games studio e Bind), Cristhyane Ribeiro (Sinergia / GAMA), Diogo Carvalho (SECULT-BA), Filipe Pereira (AOCA studio e Uneb), Luiz Ojima Sakuda (Homo Ludens / Faculdade de Administração e Negócios – FIA/SP) e Rafaella Moraes (Era Games Studio e Bind)

Coordenação: Carmen Lima (UNEB/Desenbahia) e Lynn Alves (UFBA)

(3) – Capoeira: Salvaguarda e Sustentabilidade

Auditório – PAF III

Capoeira nas Escolas

Convidados: Pedro Abib (UFBA), Mestre Ferradura (Omri Breda), Mestre Bocão (Fernando Ennes), Mestre Soldado (Neuber Costa), Contra-mestra Carol (Caroline Figueiredo)

Coordenação: Inst Pimentinha (Daniele Canedo), Contramestre Calango (Ricardo Khouri), Mestre Duda (Eduardo Carvalho)

(4) – Cultura e política no velho Brasil atual

Auditório – FACOM

Convidados: José Sérgio Gabrielli de Azevedo (UFBA), Renato Ortiz (UNICAMP), Ana Fernandes (UFBA), Céli Pinto (UFRGS) e Patrícia Valim (UFBA)

Debatedores: Alberto Freire (FTC), Alexandre Barbalho (UECE), Alice Lacerda (UFBA), Claudia Miranda (UFBA), Claudia Vasconcelos (UNEB), Emiliano José (UFBA), Flávio Gonçalves (IRDEB), Inti Queiroz (SP), João Guerreiro (IFRJ), Lia Calabre (FCRB), Luiz Augusto Fernandes Rodrigues (UFF), Luiz Nova (UFRB), Márcia Santana (UFBA), Márcio Meirelles (Teatro Vila Velha), Marcos Palácios (UFBA), Maria Marighella (SECULT-BA), Messias Bandeira (UFBA), Nivaldo Andrade (UFBA), Paulo Miguez (UFBA), Pedro Abib (UFBA), Sérgio Farias (UFBA-UFOB), Susana Dominzain (Uruguai).

Coordenação: Albino Rubim (UFBA)

(5) – Diversidade Cultural e Desenvolvimento: direitos, liberdades e participação social

Teatro Experimental e Sala 10 – Escola de Dança

Convidados: Ana Emília Martins Gualberto (Koinonia), Anibal Orué Pozzo (UNILA), Camila Stefanny Mora Melo (Casa Pachamãe), Carla Nogueira (Terreiro Bate-Folha), Eliete Paraguassu (Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil – MPP), Gisele Brito (Movimento Cultural das Periferias – MCP), Humberto Cunha (UNIFOR), Jamira Alves (Rede de Protagonistas em Ação de Itapagipe – REPROTAI), José Rogério Lopes (UNISINOS), Juliana Lopes (FLACSO Brasil), José Eduardo Ferreira Santos (Acervo da Laje – Movimento Cultural), Leandro de Paula Santos (UFBA), Luzia Amélia Silva Marques (UFBA), Lúcia de Oliveira Souza (Associação Centro de Defesa dos Direitos Sociais Ferreira Souza), Maria Estela Ramos Penha (Unime-LF), Pablo Diego da Costa Bezerra (Associação Beneficente Cultural do Ilê Axé Oyá Ní), Pablo Paternostro (Movimento Cultural das Periferias – MCP), João Paulo Couto Santos (Comunidade Tia Marita – Ilhéus), Silvia Lopes Raimundo (UNIFESP), Vilma Soares (Acervo da Laje – Movimento Cultural), Nádia Akauã Tupinanbá (Povo Tupinambá).

Debatedores: Ana Paula do Val; Flávia Landgraf; Giuliana Kauark; José Marcio Barros; José Oliveira Júnior; Juan Brizuela; Kátia Costa; Laura Bezerra; Luana Vilutis

Coordenação: Observatório da Diversidade Cultural (ODC)

12h30 Intervalo

13h Yoga do Riso (Praça das Artes – Toldo das Práticas Integrativas)

14h Apresentação em Grupos de Trabalho nos 19 Eixos temáticos

14h Relato de Experiência: Sou mulher e sou desenvolvedora de games

Auditório – PAF III

Convidadas: Ana Antar (Era Studio), Raffaella Moraes (Era Studio) e Cristhyane Ribeiro (Sinergia / GAMA)

Coordenação: Lynn Alves (UFBA)

17h Confraternização

Arena IHAC

Lançamento de livros | Confira os livros que serão lançados no evento (saiba mais)

Exibição de vídeo-mapping (Coordenação: Francisco Barreto)

Banda Ofá

03 de agosto de 2019 (sábado)

UFBA – Campus Ondina

08h Meditação (Praça das Artes – toldo das Práticas Integrativas)

08h Credenciamento

08h30 Simpósios (continuação do dia anterior):

(1) – A arte como potência de si – Artivismo das dissidências sexuais e de gênero

Auditório A – PAF I

Convidados: Aline Ferreira (Coletivo Loka de Efavirenz / SP), Xan Marçall (Coletivo das Liliths e NUCUS), Ramon Fontes (doutorando em Letras e Literatura e integrante do NUCUS) e Alexandre Nunes de Sousa (UFCA e NUCUS)

Coordenação: David Souza (NUCUS)

(2) – A indústria de jogos digitais no Brasil: políticas, programas e ações

Auditório B – PAF I

Mesmos convidados e coordenação do dia anterior

(3) – Capoeira: Salvaguarda e Sustentabilidade

Auditório – PAF III

Comunicação e Difusão da Capoeira

Convidados: Elzinha Abreu, Luis Vitor Castro Júnior, Mestre Ferradura (Omri Breda), Mestre Balão (Ricardo Carvalho), Contramestre Veru (Everaldo Filho), Profa. Bizonha (Franciane Simplício)

Coordenação: Inst. Pimentinha (Daniele Canedo), Contramestre Calango (Ricardo Khouri) e Mestre Duda (Eduardo Carvalho)

(4) – Cultura e política no velho Brasil atual

Auditório – FACOM

Mesmos convidados e coordenação do dia anterior

(5) – Diversidade Cultural e Desenvolvimento: direitos, liberdades e participação social

Teatro Experimental e Sala 10 – Escola de Dança

Mesmos convidados e coordenação do dia anterior

12h30 Intervalo

14h Apresentação em Grupos de Trabalho nos 19 Eixos temáticos

14h Gestão crítica dos espaços: (GT Gestão e Produção Cultural) – Apresentação e discussão dos livros:

- “SESC Campo Limpo – O Espaço de cultura como convivência – Diálogo e contraponto à lógica da Cidade”

- “Um lugar para os espaços culturais: gestão, territórios, públicos e programação”

Coordenação: Giuliana Kauark (UFRB)

14h Relato de Experiência: Das humanidades às políticas culturais: estudos sobre a produção de conhecimento no Brasil

Auditório PAF III

Convidados: Mayra Juruá (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE), Marcelo Paiva (CGEE) e Lia Calabre (FCRB)

Coordenação: Leonardo Costa (UFBA) e Renata Rocha (UFBA)

18h Encerramento