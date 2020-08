Complexo viário de obra do BRT é inaugurado por ACM Neto

O prefeito ACM Neto inaugurou nesta quarta-feira (5) o complexo viário Félix Mendonça, que fica em frente ao Shopping da Bahia e é mais um elevado da primeira etapa do sistema BRT (Bus Rapid Transit). O elevado possui 450 metros de comprimento e contempla duas faixas em pavimento flexível (asfalto) e uma de concreto, para os ônibus do BRT. Os veículos que saírem da Cidadela passarão por ele, não havendo mais necessidade de trafegar nas marginais do Walmart, Sam's Club, Bradesco e Academia Selfit.

"Essa obra é importantíssima. Estamos entregando mais uma etapa do BRT, estamos correndo muito para que toda a primeira etapa esteja concluída, pois sabemos os transtornos de mobilidade que a obra traz. Vamos ter um ganho permanente pra nossa cidade", disse Neto durante o evento.

Ele falou da homenagem ao deputado Félix Mendonça, que morreu em junho deste ano, na escolha do nome do complexo. “Nasci e cresci vendo uma amizade tão bonita que se formou entre o deputado Félix Mendonça e meu querido avô Antônio Carlos Magalhães, uma amizade que durou a vida inteira. Pude acompanhar a figura amável que ele era. Era uma pessoa respeitada pelos mais diferentes políticos, não importava partido, ideologia, todos reconhecendo seu papel. Ele foi um construtor de pontes em toda a sua vida. [...] Em 2003, quando comecei minha atuação no parlamento, aos 24 anos, procurei me espelhar nas pessoas mais experientes, que tinham conselhos importantes pra dar. Uma delas foi o deputado Félix Mendonça”, homenageou o prefeito.

Presente na inauguração, o vice-prefeito Bruno Reis, que era o titular da Seinfra (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas) até junho deste ano, afirmou se tratar de "mais um marco do projeto do BRT". Essa primeira etapa tem três viadutos - dois já foram entregues e o terceiro, em construção, tem previsão de ficar pronto em outubro. Também fazem parte deste primeiro trecho quatro grandes elevados, dois já foram concluídos e o terceiro foi entregue hoje. "Não tenho dúvida que essa é a principal obra de mobilidade de Salvador".

"A cidade cresceu pra esse lado e sofre com engarrafamento. Essa obra veio pra resolver esse problema definitivamente", afirmou Bruno, citando os 340 mil moradores das regiões que devem ser beneficiados quando a obra ficar pronta. "É um número expressivo de pessoas que transitam nessa área e vão poder se beneficiar", destacou.

Obras em andamento

O secretário Luciano Sandes, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), explica que as obras começaram nesse primeiro trecho justamente por conta do constante engarrafamento da região, além dos problemas com alagamentos. “Tinha um problema histórico de tráfego no Iguatemi. A gente priorizou aqui pra dar uma solução no trânsito e pelos problemas históricos de alagamento. Então a gente aproveitou também para resolver os problemas de drenagem”, esclarece.

O projeto tem ao todo três linhas e 10 estações - Cidadela, Hiper, Vasco da Gama, Rio Vermelho, Ogunjá, HGE, Perdinhas, Cidade Jardim, Parque da Cidade e Itaigara.

A primeira etapa, que está sendo feita com recursos de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, vai corresponder a um trecho de 2,9 km ligando o Loteamento Cidade Jardim (Parque da Cidade) ao Iguatemi (Estação de Integração BRT/Metrô).

Com o BRT, trajeto da Lapa até o Iguatemi, que tem 32 km, poderá ser feito em 16 minutos. O trecho 1 vai do Iguatemi até a Cidade Jardim e terá extensão de 2,9 km e investimento previsto de R$ 377 milhões. Ele já está 80% concluído e a ideia é que fique pronto até o final do mandato de Neto. O trecho 2 irá da Cidade Jardim até a Lapa. A ordem de serviço foi viabilizada no final de julho e a obra ainda está fase de serviços preliminares, com estudos de topografia e geotécnico.

Os veículos do sistema BRT serão do tipo ônibus articulados, com capacidade nominal para 170 passageiros, portas largas e comprimento máximo de 23m, operando a uma velocidade comercial de 25 a 40 km/h. O projeto prevê alcançar o atendimento de cerca de 31 mil passageiros por hora (horário de pico) num horizonte até o ano de 2044.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro