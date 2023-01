“Complexo Viário Rei Pelé é mais uma obra que muda a vida dos soteropolitanos”, diz Kiki Bispo

Líder da bancada do governo na Câmara Municipal, o vereador Kiki Bispo (UB) destacou a importância da entrega de mais uma obra de mobilidade, que impacta positivamente no dia a dia dos soteropolitanos. Inaugurada nesta quarta-feira (18) pelo prefeito Bruno Reis, O Complexo Viário Rei Pelé compreende dois elevados com acessos à Garibaldi e ao Lucaia. Para o legislador, os investimentos em mobilidade urbana estão transformando a vida dos cidadãos de Salvador.

“Obras como essa mudam a vida das pessoas, dão mais fluidez ao trânsito, eliminam a necessidade de sinaleiras e melhoram sensivelmente a mobilidade urbana. Sem contar as intervenções de macrodrenagem já realizadas, que acabaram definitivamente com os alagamentos na região”, comemorou Kiki Bispo.

Ao fazer referência às grandes obras de infraestrutura e mobilidade urbana realizadas na atual gestão, Kiki Bispo celebrou outras intervenções que também melhoraram a fluidez do trânsito na cidade. “A cidade está crescendo de forma estruturada e planejada para os soteropolitanos”, completou.

O legislador lembrou dos elevados do BRT, trechos 1 e 2 (complexo Viário João Gilberto; Felix Mendonça e Rei Pelé); Estrada das Pedreiras (Cassange); Estrada dos Fidalgos; Estrada de Cassange; Nova via Jaguaripe I - Av 29 de Março; Via Bronze; Complexo Viário Tatti Moreno na Av. Tancredo Neves; Ponte sobre o Rio Camarajipe; Aliomar Baleeiro (EVA), Nova via na Assis Valente, Cajazeiras; Ligação Jardim Nova Esperança - Av. Mário Sérgio, todos já entregue na gestão de Bruno Reis.

O líder ainda fez questão de ressaltar as obras que já estão em andamento, a exemplo da Estrada do Curralinho; Ligação BR 324 - Mata Escura; Ligação Pau da Lima - Gal Costa; nova via na Rua Granja Mar Azul.