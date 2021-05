Compositor de Milla, Manno Góes vai à Justiça contra Netinho

Irritado com o uso político da música Milla, um dos maiores sucessos da axé music de sua autoria, que embalou foilões nos anos 1990, por Netinho durante uma manifestantes em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último fim de semana, Manno Góes avisa que já está tomando providências legais.

Em entrevista ao Uol, Góes diz que não pode e nem quer impedir o intérprete Netinho, que fez da música o maior hit de sua carreira, de cantar Milla. Mas que pode exigir seus direitos como autor, já que se sentiu ofendido com o que viu em vídeos divulgados na internet.

"Não posso impedir que Netinho cante minha música, mas eu posso impedir que essas cenas filmadas durante essa manifestação permaneçam sendo divulgadas nas redes sociais. Isso estou fazendo", Manno Góes, autor de 'Milla'

Netinho, Carla Zambelli, e o partido dela, o PSL (que elegeu Bolsonaro) foram notificados extrajudicialmente no domingo (2) para retirar os vídeos do ar. Como não atenderam o pedido em um prazo de 24 horas, o próximo passo do advogado do compositor é protocolar uma ação judicial, o que deve acontecer até sexta-feira.

"O artista Netinho pode cantar em shows a música Milla, desde que pague ao Ecad. O que não é lícito é gravar e disponibilizar vídeos na internet utilizando obra musical de terceiro com a finalidade de apoiar um determinado político, sobretudo quando o criador intelectual é veementemente contrário aos ideais desse político", explica Rodrigo Moraes, advogado especialista em direito autoral que representa Manno. "Houve nítida violação ao direito moral à integridade da obra, pois a música não foi criada para essa destinação política, de apoio a um político que fomenta o fim da democracia", completa

Além de pagar pelos direitos autorais, é necessário a autorização dos autores da música quando a mesma é usada em vídeos de redes sociais, programas de TV e até mesmo passeatas filmadas e divulgadas publicamente como o caso do último sábado. Manno Góes assina Milla em parceria com Tuca Fernandes, mas basta o "não" de um dos autores para que a música seja barrada.

Manno Góes se diz chocado com o uso político de uma música "lúdica e doce" que ele escreveu ainda no início da carreira. O músico também é um dos fundadores do Jammil E Uma Noites.

"Ver Milla sendo usada em panfletagem de movimentos antidemocráticos é muito chocante para mim. Contradiz todo o espírito da música, toda a intenção da música baiana que prega a diversidade e a espontaneidade. Me impactou muito negativamente ver aquele apoio a governo que representa o oposto dessa alegria", avalia Manno.

Daniela Mercury vai gravar Milla

Nesta segunda-feira (3), Daniela Mercury anunciou que vai gravar sua versão de Milla. Manno Góes deu a autorização: "Achei incrível e já autorizei a minha editora a dar os passos seguintes. Agora é só comemorar e celebrar esse novo momento da música que é um marco da música baiana. E Daniela é o símbolo maior dela. Será uma nova roupagem, começa um novo ciclo para Milla".

Sobre o rompimento com Netinho, Manno Góes esclarece:

"Ter pensamentos políticos diferentes faz parte da natureza da democracia, porém o Netinho ultrapassa um pouco essa linha. Ele se encontra no que há de pior no discurso do bolsonarismo".