Comprar na Loja do Martagão Gesteira é opção para ajudar hospital

Uma das opções para quem quiser ajudar o Martagão Gesteira é comprar produtos sociais na loja do hospital. É possível comprar na Loja Martagão do Shopping Paralela, que funciona no piso L2. Há, ainda, a unidade que fica dentro do próprio hospital e o site.

Instituição filantrópica, o Martagão precisa captar recursos para tentar cobrir o déficit mensal que chega a R$ 700 mil. No Shopping Paralela, a loja foi criada com o objetivo de ser mais uma fonte de renda para o hospital por meio da venda de produtos como camisas, copos, mochilas e artesanato.

Os produtos sociais do Martagão são uma maneira de permitir que as pessoas ajudem o hospital, ao mesmo tempo em que levam a marca da instituição para suas casas e para seu dia a dia, além de ampliar o alcance em todos os sentidos, permitindo que mais pessoas abracem a causa e o trabalho desenvolvido pelo hospital.