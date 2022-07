Compre ingressos para shows de Roupa Nova com desconto de até 40%

Mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela: é assim que a banda Roupa Nova segue em 2022 com números que impressionam e shows cada vez mais lotados. Uma trajetória aplaudida de pé por quem conhece a história da única banda com quatro décadas de estrada e a mesma formação desde o início da atividade no Brasil.

A banda chega a Salvador com formação original pela primeira vez desde a morte do vocalista Paulinho em show que vai acontecer no próximo domingo (24), na Concha Acústica. Assinantes do CORREIO têm desconto de 20% no valor dos ingressos, que custam de R$90 a R$240.

O show faz parte das comemorações de 40 anos da banda, completados em 2020, mas de festejos interrompidos por conta do coronavírus. No mesmo ano, Roupa Nova perdeu um de seus integrantes. Paulinho faleceu em 14 de dezembro deixando um vazio e muita saudade no coração de todos os admiradores da banda.

Em 2021, além de algumas lives realizadas, Roupa Nova retornou aos palcos em outubro e segue com a agenda cheia.

Para 2022, a banda prepara um projeto comemorativo de 40 anos, com participações especiais, sucessos, homenagens à Paulinho. Para saber como garantir seus ingressos com desconto, basta clicar neste link.

