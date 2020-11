Compre o CORREIO nesta sexta-feira (20) e leve um copo do Afro Fashion Day 2020

Nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, compre o CORREIO por apenas R$ 2 e leve um copo personalizado com o tema do Afro Fashion Day 2020. Os copos vêm nas cores vermelho, laranja e amarelo, e podem ser encontrados exclusivamente nos pontos de vendas do jornal e com os gazeteiros. O jornal sem o copo também será vendido por R$1,50.

Um sucesso em outras ações, o copo retorna em nova roupagem para celebrar um evento importante do jornal. “Nas ações anteriores, os copos foram tão procurados que esgotaram rapidamente. Por isso, resolvemos continuar com esse produto, mas agora com um algo mais para o leitor”, explica Mara Salmeron, gerente de Mercado Leito do CORREIO.

Os copos vêm nas cores vermelho, laranja e amarelo (Foto: Divulgação)

Além de adquirir o copo, o leito também vai ter acesso a um QR Code – que estará impresso no copo – para assistir em primeira mão o Fashion Film, projeto do Afro Fashion Day. “As cores foram escolhidas para homenagear a cultura afro e eles ficaram lindos. Tenho certeza que o leitor vai aprovar”, completa Salmeron.

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, às 19h, nas redes sociais do CORREIO.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Hapvida a parceria do Sebrae e o apoio do Shopping Barra e Lagares.