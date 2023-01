Conceição Evaristo fala de amor, sexo e masculinidade preta em livro

Um romance publicado em 2018, mas que ganhou um novo formato: uma edição revista e ampliada pela própria Conceição Evaristo. Canção para Ninar Menino Grande é um livro marcante da autora, a começar pelo ineditismo de um protagonista homem na história que fala sobre masculinidades negras e sobre afetos entre pessoas pretas. As escrevivências de Conceição nesse texto conta as histórias de Fio Jardim, um galã cafajeste, por meio das observações de mulheres que passam por sua vida.

Quem lê a autora mineira de 76 anos tem a sensação de entender tudo e nada sobre o amor ao mesmo tempo. E talvez essa seja uma das grandes contribuições da escritora quando fala sobre sentimentos: a gente sai dali com a noção da complexidade que eles têm. Preto no branco é letra no papel. Sentimento é colorido, confuso, por vezes desconexo e, mesmo assim, maravilhoso.

Quando foi publicado, a novela teve uma pequena tiragem. Agora, pela Pallas Editora - mesma casa onde ela lançou seu clássico Olhos d'Água, em 2014 - a ideia é ampliar o alcance da produção, e fazê-lo chegar ao público que ela conquistou nos últimos anos.

príncipes e sapos

A narrativa conta a história de Fio Jasmin, um rapaz negro frustrado porque, pela sua cor, foi impedido de realizar o sonho de ser príncipe encantado. A sua resposta foi se tornar o amante quente, o pecado, principalmente para mulheres bem nascidas - as filhas daqueles homens brancos que tiveram a autorização do mundo para serem príncipes.

Ferroviário, ele é um homem machista com dificuldade de expressar seus sentimentos. O sexo é a maneira como coloca para fora sua necessidade de afeto. “O homem acaba ficando no centro da cena, mas só porque está sendo falado pelas mulheres”, explica a autora, completando: “Esse homem é alguém extremamente só. Ele se vê despido no centro da cena e logo percebe-se que são as mulheres que estão no comando, que definem o espaço que o homem tem na vida delas. As mulheres mostram-se mais fortes do que ele”.

A orelha do livro é assinada pelo escritor português Valter Hugo Mãe, que destaca: “O livro inteiro entra em nossa biografia, a gente quer saber onde fica esse lugar Alma das Flores, não é possível que Conceição Evaristo seja capaz de fingir pessoas tão profundas e delicadas com quem queremos encontrar, queremos casar”, escreve.

E a contracapa vem assinada por outro autor de destaque contemporâneo, o gaúcho Jeferson Tenório. Para ele, Conceição Evaristo traz neste livro uma discussão sobre as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e seus efeitos nas relações com mulheres pretas.

”O livro é um mergulho na poética da escrevivência e, ao mesmo tempo, um tributo ao amor sob uma ótica poucas vezes vista na literatura brasileira. Sim, estamos diante de mais um acontecimento literário”, afirma o autor de

O Avesso da Pele.





TRECHO

"Creio mesmo que não devemos desprezar as minucias de um relato, se quisermos nos aproximar o mais possível da historia em sua quase totalidade. Principalmente se for um caso de amor. E por que digo quase? Porque, por minhas andancas nos caminhos da escuta e do contar, sinto, depois, que pedaços da matéria-prima, do relato original, vão se perdendo pelos caminhos. Se contar o acontecido já é uma traição com o vivido, pois, muitas vezes, se trata de uma reconstrução mal feita das lembranças, recontar o que ouvimos pode ser uma dupla traição. Por isso, recontar é um trabalho perene, infindo. É preciso voltar sempre no afã de buscar os pedaços da história que ficaram perdidos.

E foi o que se deu..."

Ficha técnica

Livro: Canção para Ninar Menino Grande, 2ª edição

Autora: Conceição Evaristo

136 páginas

Editora: Pallas

Valor: R$ 40